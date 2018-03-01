Они все умрут: анонсирована гибель главных героев финального сезона "Игры престолов"

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Поклонники сериала "Игра престолов" по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" не разочаруются в своих ожиданиях концовки заключительного, восьмого сезона - как они и предполагали, главные герои шоу умрут в финале.

Как рассказала старший вице-президент телеканала HBO Франческа Орси, когда члены съемочной группы прочитали сценарий последнего сезона, они около 20 минут стоя аплодировали, а многие плакали, пишет Variety.

Команда, работающая над съемками сериала, пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников. "Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как они встречают свою смерть", - рассказала Орси.

То, что в последних сериях почти все герои погибнут, поклонники сериала предсказывали давно.

Предполагается, что Королевская Гавань будет уничтожена, как это было в видениях Дейнерис в самом начале сериала. Матерь Драконов, скорее всего, умрет при родах. Безумной королеве Серсее пророчат гибель от руки брата Джейме. Что касается того, кто из героев имеет наибольшие шансы дожить до финала, то тут фаворитом все еще считается любимец Мартина Тирион Ланнистер. По мнению экспертов сериала, ему удастся дожить до мирных времен, поселиться в родовом замке и возделывать виноградники.

Последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году или даже позднее и будет состоять всего из шести серий.

Актриса Мэйси Уильямс, которая в фильме играет роль Арьи Старк, в январе сообщила, что восьмой сезон выйдет на экраны в апреле 2019 года. "Мы заканчиваем съемки в декабре, первый эпизод появится в апреле 2019 года... Очень много материала войдет в финальную версию картины. Вы не захотите спешить в этом сезоне. Мы обязаны сделать этот сезон на максимуме наших возможностей", - сказала Уильямс.

Официальная дата премьеры фильма пока неизвестна.

Сериал вышел в 2011 году. На его счету уже 38 премий "Эмми". И восьмой сезон обещает, что это не предел.

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