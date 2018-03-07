Странные пальцы Кейт Миддлтон

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Три средних пальца на руках герцогини Кембриджской имеют одинаковую длину, пишет The Sun.

Журналисты сфотографировали Кейт Миддлтон во время визита в начальную школу Оксфорда, где она встретилась с детьми, преодолевшими трудности психических расстройств, и их родителями. На фотографиях, где герцогиня держит маленький черный клатч, видно, что средний, безымянный и указательный пальцы на ее правой руке выглядят идентично.

Такое встречается довольно редко, так как у большинства людей средний палец длиннее указательного и безымянного.

В марте руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва сопоставил лица Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Зары Филлипс, принцессы Беатрис и принцессы Евгении с законом «совершенства физической красоты» по Золотому сечению.

Пропорции невесты принца Гарри получили 87,4 процента. Второе место заняла Кейт Миддлтон, набрав 86,8 процента. На третьей позиции — Зара Филлипс с 81,6 процента.

Lenta.ru