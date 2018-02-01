Правильно выбранный грунт обеспечивает успех работе!

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КОНЦЕРН KEKKILÄ

Концерн Kekkilä изготавливает и продает высококачественную почву и удобрения, как для частных потребителей, так и для профессиональных растениеводов и садоводов. Работа с почтой занимают все наши устремления. Более 90 лет мы создаем высококачественные решения, как для садоводов-любителей, так и для профессионалов. Наш ассортимент - высококачественная продукция для разбивки сада и ухода за ним, а также для производства компоста. Разработанная профессионалами продукция поставляется более чем в 60 стран мира.

Растения растут и развиваются лучше всего при удовлетворении всех их потребностей.

Проще всего обеспечить благополучный и пышный рост растения, подобрав для него подходящую почву.

Используя высококачественные составные почвы очень просто создать красивый и ухоженный сад. Источник благополучия садовых растений происходит от их корневой системы, которая, развиваясь в правильной почве, становится сильной и жизнеспособной. Здоровая и сильная корневая система снабжает растение водой и питательными веществами, которые нужны для мощного роста растения, его красивого цветения и получения вкусных плодов.

Растения, для которых вы хотите добиться идеального роста, сильно различаются между собой. Например, рододендронам, кустам черники и азалии нравятся кислотные, торфянистые почвы, в свою очередь петунии и другим летним цветам требуется рыхлая, питательная и удерживающая влагу почва. Небольшим деревьям для роста требуется насыщенная воздухом, крупнозернистая почва, сквозь которую развивающийся корень растения сможет легко прорастать. Крона дерева, выросшего в такой идеальной почве будет раскидистой и могучей.

Специальные грунты Kekkilä разрабатывались с учетом потребностей различных групп содовых растений. Все шесть специальных грунтов, среди прочего, содержат соединения гумуса, положительное влияние которых на рост растений подтверждено в профессиональном растениеводстве. Такие соединения являются естественными стимуляторами для укоренения растения и развития его корневой системы.

Erimuld Kogu Aiale (специальный грунт для всего сада) - идеальная универсальная почва, с помощью которой легко разбить газон или посадить наиболее распространенные садовые растения.

Puude ja Põõsaste istutamise erimuld (специальный грунт для посадки деревьев и кустов) - лучший способ для выращивания древовидных растений.

Erimuld okaspuudele ja rododendronitele (специальный грунт для хвойных растений и рододендронов) подходит растениям, которые предпочитают кислотную почву.

Erimuld Suvelilledele (специальный грунт для летних цветов) обеспечит благополучие цветов в течении всего лета.

Erimuld Püsikutele ja Roosidele (специальный грунт для роз и многолетний растений) обеспечивает длительное и обильное цветение и лучшую выносливость зимой.

Kevadkatte Erimuld (специальный грунт для весенней присыпки) предназначен для весенней предварительной подготовки сада.

Специальный грунт для подготовки сада к весне Богатый подпиткой грунт для предварительной подготовки сада и двора к весне. Присыпка этим грунтом растений в саду легка и не требует усилий. Специальный грунт для летних цветов Легкая, насыщенная воздухом почва, которая используется профессиональными растениеводами, содержит несколько видов торфа, различные минералы, удерживающие влагу элементы и удобрения длительного действия. Вода накапливается, а затем постепенно отдается специальными элементами, что позволяет продлить период орошения. Специальный грунт для роз и многолетних растений Качественная питательная почва для многолетних цветущих растений. Почва хорошо сохраняет влагу и, в то же время, наполнена воздухом, что хорошо сказывается на росте, например, культурных роз, пионов и ломоноса. Почва для озеленения специальный грунт для озеленения, который особенно хорошо подходит для растений в резервуарах и горшках, дно которых опущено в воду. Этот грунт годится для крупных растений, таких как различные пальмы, драконово дерево и трубчатый фикус. Специальный грунт для посадки деревьев и кустов Грунт специально созданный для посадки деревьев и кустарников. Подходит для любых деревьев и кустарников. Для растений, предпочитающих кислотную почву, имеется свой специальный грунт. Специальный грунт для хвойных растений и рододендронов Специальный грунт для растений, предпочитающих кислотную почву. Субстрат для роста содержит темный торф, удобрения, известь и идеально подходит рододендронам, азалии, кастовой чернике, хвойных деревьям и гортензии.

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