Советы косметолога: в чем нуждается наша кожа зимой?

Дата публикации: Вчера, 14:50 Просмотрено: 77

Перепады температуры, холод и ветер - все это негативно влияет на нашу кожу. О том, как защитить кожу зимой, в журнале Benu Apteek "Ilu&Tervis" расскажет дермакосметолог доктор Элла Туз.

С какими проблемами кожи мы можем зимой столкнуться?

Низкая температура воздуха на улице, резкие перепады, которые случаются, когда мы заходим с улицы в дом и обратно, центральное отопление, недостаток света и витаминов приводят к потере влаги, тусклости кожи, появлению купероза и воспалительных элементов.

Как ухаживать за кожей зимой?

Зимой необходимо включить в свой рацион продукты с полинасыщенными жирными кислотами (жирная рыба, орехи и авокадо), витамины C и PP. Больше всего витамина C содержится в киви - в день достаточно съедать одну-две штуки. А витамин PP есть в говяжьей печени, рыбе, молоке, яйцах, брокколи, моркови, финиках и продуктах из злаков. Также полезно добавить в свое меню витамин Е, синтезирующий коллаген. Наш организм его получает из желтых и оранжевых фруктов и овощей.

Для избегания пересушивание кожи в помещении необходимо установить увлажнитель воздуха.

Зимой в уходе за кожей превалируют очищение, питание и защита. Утром и днем необходимо наносить питательный крем, а на ночь - увлажняющий. Крем нужно накладывать на лицо, как минимум за полчаса до выхода на улицу, иначе будет переохлаждение кожи.

Какие процедуры зимой лучше избегать?

В зимнее время следует осторожно вести себя после процедуры биоревитализации. Гиалуроновая кислота притягивает воду и если сразу выйти на мороз, то влага, находящаяся в коже, превращается в кристаллики льда, что может вызвать повреждение кожи. Поэтому стоит наносить защитный крем и закрывать лицо шарфом при выходе на улицу. Также в зимнее время не рекомендуется активно худеть, так как жировая прослойка - это защита нашего организма от переохлаждения.

Чем отличается кожа у мужчин и женщин?

Женским и мужским организмом управляют разные гормоны. У мужчин - это тестостерон, у женщин - эстроген. Мужской эпидермис - более прочный и устойчивый, он не так болезненно реагирует на агрессивные внешние воздействия, такие как перепады температур, различные повреждения. В мужской коже волосяных фолликулов больше, а сальных желёз меньше, но они работают более интенсивно, чем у женщин. Активность волосяных фолликулов и сальных желез стимулируют все те же половые гормоны, так что эти мелкие железы работают активнее женских.

У мужчин степень растяжимости кожи ниже, а упругость и эластичность выше, чем у женщин, так как волокна соединительной ткани мужской кожи плотнее прилегают друг к другу.

Потовые железы у мужчин крупнее и их количество больше, чем у женщин, поэтому и процесс потоотделения у них более активный.

Какие процедуры, наоборот, лучше делать зимой?

Зима самое время для процедур, при которых происходит усиленная регенерация и обновление кожи. Это происходит при пилинге, мезотерапии, лазерном лечении. В такой ситуации солнечный свет - риск неравномерного восстановления кожи, возникновения нарушений пигментации: белых или тёмных пятен, которые потом нелегко будет исправить.

Зима самое время для удаления новообразований кожи ( родинок, папилом, кератом и т.п.).

Журнал Benu Apteek "Ilu&Tervis"