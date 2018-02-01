В Петербурге снимают продолжение фильма "Место встречи изменить нельзя"

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Арт-группа "Митьки" снимет продолжение фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" в Петербурге, сообщил на своей странице в Фейсбуке лидер арт-группы Дмитрий Шагин, пишет РИА Новости.

"Сюжет нашего нового фильма вам хорошо знаком — это "Эра милосердия" братьев Вайнеров. И "Место встречи изменить нельзя", конечно. Мы решили снять продолжение этого прекрасного фильма. Рабочее название картины "Митьковская встреча эры милосердия", — написал Шагин.

По словам Шагина, в этом фильме они хотят показать, что "эра милосердия все-таки наступила, и все люди наконец-то стали братьями и сестрами". В фильме будут сниматься певица Женя Любич, Вячеслав Бутусов и актеры театра Комик-Трест.

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