Почему люди берут кредиты? Эти причины знакомы каждому

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Посещение автошколы, желание сделать девушке предложение или необходимость поменять лопнувшую трубу – лишь некоторые причины, почему люди берут потребительские кредиты. Знаете ли вы три самые распространенные причины для взятия кредита?

В августе прошлого года примерно 245 000 семей по всей Эстонии имели кредитные обязательства. По словам руководителя по обслуживанию клиентов Credit24 Бритты – Лийзы Айт, согласно статистике компании, чаще всего кредиты используются для оплаты крупных покупок, для ремонта дома и компенсации расходов, связанных с этим. «В число основных причин, по которым люди берут кредит, входят также различные расходы, связанные с автомобилем. Например, техническое обслуживание или необходимость поменять резину,» - пояснила Айт. «Все чаще кредит берется для погашения расходов на лечение, например, на стоматологические услуги. Помимо этого, малые кредиты и Кредитный счет все чаще используются для того, чтобы отправиться в отпуск.

Оплата крупных покупок

По статистике, чаще всего кредиты используются для оплаты крупных покупок. «Обычно люди не имеют достаточно сбережений, чтобы совершить жизненно необходимую покупку. Например, приобрести стиральную машинку или холодильник,» - говорит руководитель по обслуживанию клиентов Credit24. Айт вспоминает и такой случай, когда за кредитом обратился человек, который хотел издать свою книгу, но в нужный момент не имел необходимой суммы для печати. «Эта история мне хорошо запомнилась, поскольку малый кредит помог воплотить мечту в жизнь. Но, как правило, средства тратятся все же на совершение хорошо продуманных покупок: домашней техники, телефона или фотоаппарата».

Рекомендация: Перед совершением большой покупки запросите и сравните цены у разных продавцов. Не покупайте нужную вещь в первом попавшемся месте, прежде всего хорошенько разберитесь, какая покупка лучше всего соответствует Вашим желаниям и потребностям. Нет смысла покупать слишком большую, или слишком маленькую стиральную машину, если она не соответствует реальным потребностям.

Расходы, связанные с домом

В разных ситуациях уместны разные виды кредитов. Если малый кредит подходит скорее для разовых крупных выплат, то Кредитный счет – это быстрое решение в случае непредвиденных расходов. «Кредитный счет мы советуем использовать, например, если лопнула труба или в ходе ремонта на кухне срочно понадобилось поменять пол. В таких случаях задержки могут привести к гораздо большим расходам. Получить дополнительные средства с помощью Кредитного счета очень просто и, благодаря этому, человек имеет возможность принять быстрое решение и перевести деньги с Кредитного счета на свой личный счет с помощью телефона,» - отмечает Айт.

Рекомендация: Расставьте приоритеты на ремонтные работы. Вероятно, есть работы, которые можно немного отложить и, таким образом, распределить расходы.

Покупка или ремонт машины

Для автовладельцев не секрет, что содержать машину – дело затратное. Обычно расходы на обслуживание планируются заранее, но случаются досадные ситуации, когда срочно требуется непредвиденный ремонт. Руководитель по обслуживанию клиентов Credit24 поясняет, что стоимость ремонта машины чаще всего превышает сумму, запланированную заранее. «И если машина жизненно необходима, например, для поездок на работу, то отложить ремонт не получится. В таком случае люди все смелее обращаются к нам за малым кредитом или с желанием открыть Кредитный счет. Статистика показывает, что дополнительные средства чаще всего берутся на покупку подержанного автомобиля (если немного не хватает для полной суммы), а также на замену резины или выплату страховых взносов,» - добавляет Айт, отмечая основные причины, почему люди обращаются в Credit24.

Рекомендация: Если с машиной возникли проблемы, на них стоит немедленно обратить внимание. Одна треснувшая запчасть может привести к тому, что увеличенная нагрузка ляжет на другие детали, что, в свою очередь, может привести к гораздо большим расходам.

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