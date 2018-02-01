ЕСТЬ АНЕКДОТЫ: ЦРУ нашо деньги Путина!

Дата публикации: Вчера, 14:56 Просмотрено: 93

Министерство финансов США совместно с ЦРУ и британской MI6 наконец обнаружили деньги Путина. Они оказались надежно вложены в два космодрома, Крымский мост, четыре стратегические ядерные подводные лодки, несколько межконтинентальных баллистических ракет, танковую платформу "Армата", шесть арктических военных баз и иные принципиально незамораживаемые активы.

Последние опросы общественного мнения показывают существенный рост рейтинга кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Из категории "Кто это такая?" она перешла в категорию "Не выберу ни при каких условиях"

- Это Центризбирком?

- Да.

- Я видел по ТВ, что могу проголосовать на выборах президента РФ в любом городе?

- Да, это Ваше законное право.

- Я живу в Москве, хочу проголосовать в Крыму?

- Вам надо написать соответствующее заявление.

- Заявление я уже написал, Вы мне билеты купите туда и обратно.

- Пап, а почему все моряки либо лысые, либо седые?

- Понимаешь, сын, лысые моряки - самые отчаянные. Они без страха ходят в пиратских морях, на девяти узлах швартуются, на полной скорости проходят самые узкие проливы, идут в плавание в шторма и бури...

- А седые?

- А седые - это те, кто плавает с лысыми.

Никакие Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер не заменят простой человеческой драки за гаражами.