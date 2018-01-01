Масленица в 2018 году: как праздновать по дням недели

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Масленица — один из самых долгожданных праздников в году. Каждый день масленичной недели имеет свои отличия, и в первую очередь это касается традиций.

В 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля. С этим периодом связано множество традиций, соблюдая которые вы сможете познать все прелести старинного русского праздника. Самое главное — ни в чем себе не отказывайте, ведь уже с 19 февраля начинается не менее важное событие — Великий пост.

Празднование Масленицы по дням

В отличие от многих других праздников, Масленица празднуется целую неделю, и с каждым днем связаны определенные традиции и обычаи.

Понедельник — Встреча. Первый день масленичной недели начинается с изготовления чучела. Соломенную куклу наряжают в женскую одежду и катают по улицам, а после этого устанавливают ее на вершине снежной горы. В каждом доме хозяйка накрывала стол и готовила праздничные угощения. Среди многообразия блюд самое главное место на столе занимали блины. Только после этого в дом зазывали гостей.

Вторник — Заигрыш. В этот день молодые люди проявляли друг к другу внимание. Считалось, что это наиболее благоприятное время для знакомств и бракосочетаний. Молодежь обменивалась письмами-заигрышами, а затем парни и девушки вместе катались на снежных горках. Девушки, желающие скорее выйти замуж, демонстрировали юношам свои кулинарные способности и угощали их вкусными блюдами собственного приготовления.

Среда — Лакомка. С этого дня наступала пора праздничных застолий. Помимо блинов, на столе должны быть и другие угощения. В качестве напитков принято подавать свежесваренное пиво. Зятья со своими женами приходили к теще на блины, где первый блин доставался именно главе семьи.

Четверг — Разгул. Уже из названия понятно, что именно в этот день начинались масленичные гулянья. На Руси в этот день прекращались все работы, так как основное время было принято посвящать исключительно веселью. Улицы были заполнены веселящимися людьми, которые пели, танцевали и смеялись. Юноши в шутку устраивали кулачные бои.

Пятница — Тещины вечерки. В пятницу тещи угощали зятьев блинами. Однако для начала мужчина должен был позвать родственницу в свой дом. Помимо тещи и зятя, за столом присутствовали и другие члены семьи, которые также желали отведать традиционного праздничного угощения.

Суббота — Золовкины посиделки. Во время масленичной недели не только тещи, но и молодые невесты должны были продемонстрировать свое кулинарное мастерство. Девушки зазывали в дом всех родственников, готовили блины и другие угощения. После трапезы самая старшая женщина семьи хвалила или ругала юную хозяйку. Во втором случае женщина должна была дать совет неопытной невестке, чтобы на следующей год она смогла исправить допущенные ошибки.

Воскресенье — Проводы Масленицы. В воскресенье завершалась масленичная неделя. Этот день также называют “Прощенное воскресенье”. В этот день люди просили прощение друг у друга, а после этого начинали отмечать последний праздничный день. Традиционно накрывали стол, устраивали веселые мероприятия, а после этого сжигали соломенное чучело.

http://prospekt.ee/otdohni/8911-maslenica-v-2018-godu-kak-prazdnovat-po-dnyam-nedeli.html