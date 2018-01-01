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ОкрошкаНа солнечных рельсах: в Австралии запустили самый экологичный в мире поезд

Дата публикации: Сегодня, 10:49 Просмотрено: 77

На солнечных рельсах: в Австралии запустили самый экологичный в мире поезд

70-тонный поезд 1949 года, который питается от солнечной энергии, — звучит как фантастика. Однако на таком действительно можно прокатиться.

Город Байрон-Бей на восточном побережье Австралии неподалеку от Брисбена популярен среди серферов и любителей позагорать благодаря крутым пляжам . Местные власти нашли еще один способ использовать ясную погоду: в Байрон-Бее появился первый поезд, который питается от солнечной энергии. На нем можно проехать от центра города до одного из самых оживленных здешних пляжей — Норт-Бич. И, как пишет порта Perito-Burrito, без всякого вреда для окружающей среды!

Пассажиров обслуживает 70-тонный состав из двух вагонов — знаменитый Red Rattler 1949 года, отреставрированный и оснащенный специально изготовленными солнечными батареями. Даже если погода окажется пасмурной, у поезда хватит энергии на свой маршрут. Благодаря солнечной технологии состав едет исключительно тихо. Весь маршрут займет около десяти минут; в составе могут разместиться 100 пассажиров, при этом останется достаточно места для багажа, велосипедов или, разумеется, досок для серфинга.

На солнечных рельсах: в Австралии запустили самый экологичный в мире поезд

Проектом занимается местная некоммерческая организация Byron Bay Railroad Company, которую финансируют владельцы курорта Elements of Byron. Сам курорт находится неподалеку от конечной станции поезда на Норт-Бич. Реставрацию 120-летней железной дороги планировали последние пять лет, однако окончательное решение о запуске поезда было принято только в ноябре 2016 года, когда в распоряжении компании оказались нужные технологии.

“Мы искали старый поезд по всей стране. Когда нашли подходящий — отреставрировали его и снабдили питанием от источника возрастом 4,6 миллиарда лет”, — говорит Джереми Холмс, директор по развитию Byron Bay Railroad Company. Благодаря новому поезду туристы и местные жители смогут избежать пробок в центре города и на подъезде к пляжу с его курортом, бунгало, магазинами и кафе.

Билет в один конец обойдется в 3 доллара, для детей предусмотрены скидки. Пока поезд отправляется каждый час с 10:00 до 17:00, позже обещают представить расширенное расписание. Подробную информацию можно найти на сайте “Солнечного поезда”.

 

На солнечных рельсах: в Австралии запустили самый экологичный в мире поезд

 

 

 

 

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