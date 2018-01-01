На солнечных рельсах: в Австралии запустили самый экологичный в мире поезд

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70-тонный поезд 1949 года, который питается от солнечной энергии, — звучит как фантастика. Однако на таком действительно можно прокатиться.

Город Байрон-Бей на восточном побережье Австралии неподалеку от Брисбена популярен среди серферов и любителей позагорать благодаря крутым пляжам . Местные власти нашли еще один способ использовать ясную погоду: в Байрон-Бее появился первый поезд, который питается от солнечной энергии. На нем можно проехать от центра города до одного из самых оживленных здешних пляжей — Норт-Бич. И, как пишет порта Perito-Burrito, без всякого вреда для окружающей среды!

Пассажиров обслуживает 70-тонный состав из двух вагонов — знаменитый Red Rattler 1949 года, отреставрированный и оснащенный специально изготовленными солнечными батареями. Даже если погода окажется пасмурной, у поезда хватит энергии на свой маршрут. Благодаря солнечной технологии состав едет исключительно тихо. Весь маршрут займет около десяти минут; в составе могут разместиться 100 пассажиров, при этом останется достаточно места для багажа, велосипедов или, разумеется, досок для серфинга.

Проектом занимается местная некоммерческая организация Byron Bay Railroad Company, которую финансируют владельцы курорта Elements of Byron. Сам курорт находится неподалеку от конечной станции поезда на Норт-Бич. Реставрацию 120-летней железной дороги планировали последние пять лет, однако окончательное решение о запуске поезда было принято только в ноябре 2016 года, когда в распоряжении компании оказались нужные технологии.

“Мы искали старый поезд по всей стране. Когда нашли подходящий — отреставрировали его и снабдили питанием от источника возрастом 4,6 миллиарда лет”, — говорит Джереми Холмс, директор по развитию Byron Bay Railroad Company. Благодаря новому поезду туристы и местные жители смогут избежать пробок в центре города и на подъезде к пляжу с его курортом, бунгало, магазинами и кафе.

Билет в один конец обойдется в 3 доллара, для детей предусмотрены скидки. Пока поезд отправляется каждый час с 10:00 до 17:00, позже обещают представить расширенное расписание. Подробную информацию можно найти на сайте “Солнечного поезда”.