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ОкрошкаРоссию на "Евровидении-2018" представит Юлия Самойлова

Дата публикации: Вчера, 14:50 Просмотрено: 96

Россию на "Евровидении-2018" представит Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

“Вот и началась подготовка к "Евровидению"! Наконец-то встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем”, — написала артистка на странице в Instagram.

Напомним, Юлия Самойлова должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, однако ей запретили въезд на территорию Украины из-за того, что она выступала в оккупированном Крыму. Россия в 2017 году отказалась от участия в песенном конкурсе.

Россию на "Евровидении-2018" представит Юлия Самойлова

 

 

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