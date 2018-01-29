Опасный объект, способный вызвать землетрясение в Европе, приближается к Земле

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К Земле приближается огненный шар, который может упасть на поверхность планеты в ближайшие дни, сообщает американское метеоритное общество. В случае падения, космический объект вызовет серьезные землетрясения в Европе.

По своим физическим свойствам объект напоминает метеор. Он находится на расстоянии 72 000 км от Земли и движется по направлению к нашей планете. Впервые объект был замечен исследователями 26 января. Расчеты показывают, что его падения придется на 29-30 января этого года.



По мнению некоторых ученых, объект является частью метеорита, который ранее упал в штате Мичиган и вызвал землетрясение магнитудой в 2 балла. Однако размеры нового объекта в 3-4 раза превышают предыдущий метеорит, упавший на Землю. Приближающийся объект может упасть на Европу или Азию и спровоцировать в районе падения серьезные землетрясения.

Астероид, «брат» Тунгусского метеорита, в феврале 2018 года приблизится к Земле – возможна локальная катастрофа

В начале февраля 2018 года к Земле приблизится астероид KI-9143, чьи размеры схожи с параметрами Тунгусского метеорита.



Эта информация фигурирует в отчете экспертов Вашингтонского университета.



Данный космический объект вновь зафиксирован астрономами в январе 2018 года. Ранее он был замечен ещё в 90-х годах минувшего столетия, то есть история его изучения насчитывает более 30 лет. Как сообщает источник, этот астероид является уникальным по своей структуре.

Однако ученых тревожит, что в случае падения KI-9143 на Землю может случиться катастрофа. Утешает то, что на пути астероида находятся два пояса метеоритов, которые станут преградой для опасного небесного тела.

u-f.ru