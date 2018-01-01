Есть анекдот!

АнекдотыЕсть анекдот!
Дата публикации: Вчера, 14:04 Просмотрено: 106
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Сына угостили яблоком. Он его молча берёт и смотрит на меня.
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Обычный урок русского языка, учительница объясняет детям правило «жи-ши пиши с буквой и», все бы ничего, но зовут её Шынтасова Шынар Шынгысовна из города Шымкент, Жылыбайского района.
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ОТРУБИ.
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Боксера может обидеть каждый…
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- Мама, а правда, что я получился нечаянно?
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Списывание с одного источника – плагиат, с двух – компиляция, с трёх и