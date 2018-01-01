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АнекдотыЕсть анекдот!

Дата публикации: Вчера, 14:04 Просмотрено: 106

Есть анекдот!

 

Сына угостили яблоком. Он его молча берёт и смотрит на меня.
- Что нужно тёте сказать?
- А вы его помыли?

 

***

 

Обычный урок русского языка, учительница объясняет детям правило «жи-ши пиши с буквой и», все бы ничего, но зовут её Шынтасова Шынар Шынгысовна из города Шымкент, Жылыбайского района.

 

***

 

ОТРУБИ.
Это был очень быстрый тест на то, викинг вы или диетолог.

 

***

 

Боксера может обидеть каждый…
но не каждый успеет извиниться.

 

***

 

- Мама, а правда, что я получился нечаянно?
- Сынок, буду откровенна - не очень-то ты и получился.

 

***

 

Списывание с одного источника – плагиат, с двух – компиляция, с трёх и
более – диссертация.

 

 

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