Есть анекдот!

Сына угостили яблоком. Он его молча берёт и смотрит на меня.

- Что нужно тёте сказать?

- А вы его помыли?

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Обычный урок русского языка, учительница объясняет детям правило «жи-ши пиши с буквой и», все бы ничего, но зовут её Шынтасова Шынар Шынгысовна из города Шымкент, Жылыбайского района.

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ОТРУБИ.

Это был очень быстрый тест на то, викинг вы или диетолог.

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Боксера может обидеть каждый…

но не каждый успеет извиниться.

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- Мама, а правда, что я получился нечаянно?

- Сынок, буду откровенна - не очень-то ты и получился.

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