Ребенок получил IPHONE или IPAD – что делать родителю?

Дата публикации: Сегодня, 11:01 Просмотрено: 44

Учитывая статистику продаж, мы уверены в том, что не под одну елку пробрался какой-нибудь iPhone или iPad, призванный порадовать хорошего мальчика (или девочку).

И хотя смарт-устройство принесет огромную радость пользователю, родителю оно может доставить и головную боль, и лишние расходы. Продвинутый родитель сумеет уберечься от этих проблем, приняв дополнительные меры безопасности.

Физическая защита

Первым делом рекомендуем дополнить смартфон или планшет качественным чехлом, чтобы дорогой аппарат не оказался испорчен при падении. Кроме того, специальной пленкой или стеклом можно защитить и экран устройства.

Если спустя какое-то время вы решите продать гаджет, чтобы купить модель поновее, стоимость подержанного iPhone или iPad без царапин, определенно, будет выше.

Apple ID и пароль блокировки экрана

Поскольку и iPhone, и iPad привязываются к Apple ID, то есть к учетной записи пользователя Apple, нужно позаботиться о сохранности адреса ее электронной почты и пароля. Один из самых простых вариантов – сохранить их в каком-нибудь «облаке» или отправить самому себе электронной почтой.

Помимо этого, во избежание потенциальных проблем рекомендуется записать и пароль блокировки экрана.

Ограничения для приложений

В разделе «Основные» (General) настроек (Settings) смарт-устройства есть подраздел «Ограничения» (Restrictions), при активации которого будет запрашиваться четырехзначный пароль. Придумайте и введите пароль, и тогда устанавливать и удалять приложения можно будет только с его использованием. То же самое действует и в отношении всевозможных дополнений к приложениям. А еще здесь можно, например, отключить камеру или браузер.

Ограничение контента

В том же разделе «Ограничения» владелец пароля может задать ограничение на отображаемый контент: ограничить его по его содержанию или по возрасту пользователя. Можно исключить, например, порнографические фильмы, а также рингтоны и сайты непристойного содержания.

Ограничение настроек персонификации

Установив ограничение на контент, не забудьте настроить уровень персонификации. Сюда относится прежде всего индикация местонахождения устройства, но можно внести в режим не- отображаемых и контакты, и фотографии, и календарь. Владелец пароля может настроить на свое усмотрение даже громкость звука. Но самое главное, здесь фиксируется и учетная запись пользователя, чтобы ребенок или кто-то другой не могли ее изменить.

Ограничение интернет-трафика

Очевидно, один из важнейших лимитов, которые можно установить в разделе «Ограничения» – это объем интернета, ведь молодежь так часто теряет контроль и тратит трафик без удержу!

Чтобы избежать расточительства, нужно всего лишь найти подраздел Mobile Data и поставить в нем галочку Dont Allow Changes. Тогда ребенок не будет бездумно растрачивать выделенный ему объем и научится ценить прелести Wi-Fi.

Разумеется, ограничения стоит установить не только на смарт-устройстве ребенка. Если вы воспользуетесь перечисленными здесь советами и чуточку перенастроите свой собственный смартфон, вы сможете выдавать его ребенку со спокойным сердцем – неприятных сюрпризов не будет.

Самое главное, не забудьте пароль, который вы придумали для ограничений.



Эрки Орас

digitark.ee