Как часто нужно мыть кухонную мойку?

Дата публикации: Сегодня, 12:07 Просмотрено: 104

На кухне всегда скапливается много бактерий и микробов, а рабочие поверхности, в том числе мойка, связаны с приготовлением пищи. Все хозяйки понимают, что их состояние напрямую связано с нашим здоровьем.



Поэтому у многих возникает вопрос: насколько часто нужно мыть мойку на кухне? Существуют ли какие-то нормы и правила на этот счет?



Специалисты в области пищевой гигиены считают, что необходимо отмывать кухонную мойку хотя бы раз в неделю.



И желательно дополнительно промывать ее сразу же после того, как вы разделывали сырое мясо или чистили картофель. Это предотвратит распространение опасных микробов и неприятного запаха.

Как вымыть мойку в кухне

Самый простой способ очистить раковину — это средство для мытья посуды и горячая вода.



Ничего сложного, зато вы смоете все пищевые остатки, которые несут потенциальный риск распространения болезнетворных бактерий.



Время от времени можно дополнительно обработать мойку дезинфицирующим средством, просто побрызгав его на стенки, а затем вытереть поверхность тканевой салфеткой.



Также раз в месяц нужно проводить более глубокую очистку, чтобы предотвратить образование налета на трубах. Это можно сделать с помощью пищевой соды и кипятка или специального средства от засоров.