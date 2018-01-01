+Видео. Китайские ученные первыми клонировали обезьян

Дата публикации: Сегодня, 14:21 Просмотрено: 88

Группа ученых из Китайской академии наук заявила о проведении успешного процесса клонирования обезьян.



Генетикам удалось создать две идентичные копии макак с помощью той же методики, посредством которой клонировали овечку Долли и других млекопитающих.



Об этом в четверг, 25 января сообщается в статье ученых, опубликованной в четверг, 25 января в журнале Cell.



Исследователи отмечают, двое малышей, родившихся в лаборатории несколько месяцев назад, стали первыми в мире приматами, рожденными с помощью этой технологии.



Генетический материал от обезьяны-донора перенесли в пустую яйцеклетку, которую выносила другая обезьяна, говорится в статье.



Первый клон Чжун Чжун появился на свет 27 ноября 2017 года. Второго клона назвали Хуа Хуа, макака родилась 5 декабря. Их имена происходят от слова "чжунхуа", что означает "Китай", "китайский". Клонов содержат в инкубаторе в Сучжоу.



Авторы исследования отметили, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы, находящиеся в этической плоскости.



"Для клонирования приматов, в том числе и людей, технических преград больше нет, — рассказал соавтор исследования Му-Мин Поо. — Однако причина, по которой мы решили разрушить этот барьер, — производство моделей животных, которые окажут помощь в лечении людей".



Китайские ученые надеются с помощью этих обезьян улучшить методы борьбы с раком, расстройством иммунитета и другими генетическими заболеваниями.