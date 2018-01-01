Юлия Савичева взяла под опеку из детского дома двух детей

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В августе 2017 года певица Юлия Савичева и ее супруг Александр Аршинов впервые стали родителями: у них родилась дочь Анна. После этого Юлия в интервью СМИ призналась, что эта беременность не была для нее первой. В прошлом она потеряла ребенка в результате выкидыша. После этого Савичева с мужем неоднократно думали о том, чтобы усыновить малыша.

В интервью журналу Hello! Юлия рассказала, что взяла под опеку двоих детей из детского дома — Сашу и Кристину, проживающих в родном городе певицы, Кургане. Пока мальчик и девочка еще не познакомились с Юлией, но, по ее словам, эта встреча произойдет в ближайшее время.

— Лет пять-шесть назад я стала ездить в детские дома, общаться с детьми, дарить им подарки. Но я, знаете, никогда не афишировала эти свои походы, и меня никто не просил их совершать. Я сама хотела и приезжала. Просто потому, что понимала: этим ребятам очень не хватает общения. А после того как стала мамой, я этой темой просто заболела. Я поняла, что должна сделать так, чтобы и другие люди узнали об этих детях, захотели им помочь, пусть даже чем-то малым. Я смотрела анкеты на сайте фонда “Измени одну жизнь”, и, когда увидела этих ребят, Кристину и Сашу, у меня, как говорится, екнуло сердце. Мальчику три года, а девочка постарше, — рассказывает Юлия.

Подопечные певицы Юлии Савичевой - Саша и Кристина.

— Дети — это смысл нашего существования, самое важное, что вообще может быть. И я рассуждаю так не только потому, что сама стала счастливой мамой. Просто по-человечески, по-женски, хочу, чтобы все дети были счастливы, здоровы и чтобы у всех были любящие родители, — написала Юлия в комментарии к этому фото. По ее словам, ей понадобился не один год, чтобы осознать важность “каждого из нас в решении этой проблемы”.

— Я знаю, что отважиться взять под свою полную опеку одну маленькую жизнь — тяжело, но дать шанс почувствовать себя любимым и нужным может каждый. Миссия ангела-хранителя — всего лишь распространять информацию о детях для того, чтобы будущие родители быстрее увидели ее и действительно изменили жизнь этого ребенка и свою в том числе. Дети должны жить в семьях. Я только начинаю этот длинный путь и хочу пройти его вместе с каждым из вас, — написала Савичева.