Пять советов, как защитить свой дом во время морозов

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Самыми распространёнными проблемами владельце домов, в связи с минусовой температурой, являются замёрзший трубопровод, отопление и обледенелые водостоки. If Kindlustus даёт, исходя из своей статистики, советы как защитить свой дом от различных проблем, связанных с холодом.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, зима в этом году была мягкой, но с наступлением морозов во избежание пожаров самым важным является топить печь аккуратно и не пытаться растапливать замёрзшие трубы излишне высокой температурой.

„В If каждый год регистрируются случаи пожаров, причиной которым стали слишком интенсивное отопление или попытка обогреть трубы паяльной лампой или воздуходувкой. Например, случай, когда трубы, находящиеся в стене, пытались разморозить с помощью дизельной воздуходувки, но находящаяся рядом с трубами внешняя деревянная стена нагрелась и загорелась. Сумма ущерба составила 1500 евро, но это могло закончится и полным уничтожением здания“, – сказал Киибус.

С ноября 2017 года и до сегодняшнего дня в If сообщили о 19 пожарах, общий ущерб за которые достигает 346 000 евро. Самый крупный пожар в жилом доме этой зимой достигает 100 000 евро, загорелся как дом, так и подсобное помещение. Размер среднего зарегистрированного в If за эту зиму ущерба имуществу нанесенного пожаром составил 19 500 евро.

„Также напоминаем, что во время более интенсивного отопительного периода перед печью нельзя складывать легко воспламеняющиеся предметы и даже в очень морозную погоду стоит топить печь в пределах разумного, в соответствии с выносливостью нагревательного элемента“, – добавил Киибус.

Также с наступлением морозов часто несчастные случаи вызывают заполненные льдом водостоки, которые из-за тяжести отходят от здания, иногда цепляя за собой и часть крыши. При более теплой погоде талая вода из замёрзших водостоков может найти путь в конструкции дома.

Советы, как во время морозов защитить свой дом:

1. Перед наступлением минусовой температуры важно опустошить трубопровод в неотапливаемых зданиях. Не растапливайте уже замёрзшие трубы с помощью паяльной лампы или воздуходувки, даже если до сих пор, поступая так, ничего не случалось.

2. Топите печь умеренно, в соответствии с выносливостью нагревательного элемента. Хорошим правилом является топить одной охапкой за раз.

3. Держите печи чистыми от легко воспламеняющихся предметов и горячую золу складывайте всегда в огнеупорную ёмкость.

4. На даче или отправляясь в длительное путешествие, поддерживайте в оставленном доме умеренную температуру- это не даст трубам замёрзнуть и поддержит жилье в порядке.

5. Старайтесь содержать дождевые системы в чистоте, чтобы в них не образовывалось заторов, которые могут замёрзнуть. Если же вода уже замёрзла в желобах, то есть опасность, что замёрзшие, ставшие тяжёлыми, желоба отойдут от здания и прихватят с собой часть крыши.

If Kindlustus