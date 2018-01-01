7 секретов успеха Джеффа Безоса — самого богатого человека в истории

Дата публикации: Сегодня, 14:58 Просмотрено: 47

О том, что Джефф Безос опередил Билла Гейтса, объявил телеканал CNN. К 10 января состояние Безоса, согласно индексу (рейтингу миллиардеров от Bloomberg), достигло 106 миллиардов долларов, пишет Lifehacker.

Безос — персона не только успешная, но и многогранная. Помимо знаменитой интернет-площадки Amazon, он владеет не менее знаменитым изданием The Washington Post и аэрокосмической компанией Blue Origin. И он скромен: интервью с ним можно пересчитать буквально по пальцам. Однако пару месяцев назад Джефф Безос откровенно поговорил с изданием TechCrunch и раскрыл несколько важных секретов успеха.

1. Скрупулезно выбирайте жену или мужа

Джефф и Маккензи Безос женаты уже 24 года. До встречи с Маккензи Джефф не раз пытался наладить личную жизнь. Даже по рекомендации друзей ходил на свидания вслепую. Однако безуспешно. Лишь позже выяснилось, что он искал в женщинах совершенно определенные черты — способность быть музой и изобретательность.



— Мне нужна была женщина, которая смогла бы вытащить меня из разряда второсортных людей, дать мне идею, помочь в ее реализации, — объясняет Джефф. — С Маккензи мне хватило буквально пары фраз, чтобы понять — она изобретательна, и это именно то, что я искал. Без вариантов.

2. Откажитесь от многозадачности

— Я стараюсь заниматься делами по очереди. Если обедаю с друзьями или семьей — я обедаю. Если читаю электронную почту — я читаю. И не хочу отвлекаться ни на что другое, — говорит миллиардер.



Кстати, многозадачность действительно мешает продуктивности, так что тут Безос совершенно прав.

3. Предпочитайте риск и приключения комфортному бездействию

У каждого из нас есть два сюжета, по которым может развиваться наша жизненная история. Первый — жизнь безопасная и удобная. Второй — рисковая, полная экспериментов, взлетов и падений. Безос однозначно выбирает второй вариант.



В 1994-м он работал специалистом по разработке финансового программного обеспечения на Уолл-стрит. Это была хорошая комфортная работа, которая обеспечивала Джеффу “хлеб с маслом” и позволяла не беспокоиться о будущем.



Когда в один прекрасный день Безос вдруг сообщил шефу, что хочет уволиться, чтобы открыть собственный интернет-магазин, руководитель искренне изумился: “Это действительно хорошая идея. Но она была бы хороша для того, кто не имеет твоей работы и твоего статуса. Неужели ты готов бросить все?” Джефф оказался готов.



Описывая тот путь, который в итоге привел его к созданию Amazon, Безос говорит следующее: “Я знал, что, когда мне стукнет 80, я не пожалею о том, что рискнул. Только увидев, что представляет собой интернет, я понял: это именно то, что может перевернуть мою жизнь. Надо только ввязаться. Даже если бы я потерпел поражение, я презирал бы себя меньше, чем если бы не попробовал”.

"В бизнесе часто задают вопрос: “Почему?” Это хороший вопрос. Но куда более ценный: “Почему нет?”

Джефф Безос

4. Всегда имейте альтернативные варианты

На вопрос, кем бы он был, если бы затея с Amazon потерпела поражение, Безос выдает сразу два ответа.



Первый: “Скорее всего, я был бы очень счастливым программистом. Мне не привыкать начинать с нуля”.



Второй: “У меня есть фантазия о том, что я мог бы стать барменом. Очень хорошим барменом. Правда, очень медленным. Мне нравится готовить коктейли, я подхожу к этому со всей тщательностью, как к искусству. Я бы сделал из медлительности свою фишку. В моем баре висела бы табличка: “Вы хотите, чтобы это было быстро или чтобы это было хорошо?”

5. Помните: поражения необходимы, чтобы на них учиться

В подходе к воспитанию детей Джефф и его жена используют достаточно спорные, но действенные методы. Так, Безосы разрешили наследникам пользоваться острыми ножами с 4 лет. Чуть позже детишки получили доступ к электроинструментам.



То, от чего у большинства ответственных родителей зашевелились бы волосы на голове, Джефф обосновывает так: “Кто не ошибается и не чувствует горечь и боль от своих ошибок, тот теряет возможность учиться. Я предпочел бы быть отцом ребенка с девятью пальцами, чем ребенка, который не имеет возможности познавать реальный мир”.

6. Соблюдайте баланс между работой и жизнью

Безос — сторонник концепции work-life balance. “В данном контексте мне больше нравится не “баланс”, а “гармония”, — уточняет он. — Работа и личная жизнь должны быть независимы и в то же время дополнять друг друга, как инь и ян. Если я счастлив дома, это делает меня лучшим сотрудником, лучшим боссом на работе. Если я продуктивен и востребован на работе, это делает меня более уравновешенным и позитивным мужем и отцом дома”.



Поэтому, к слову, Джефф категорически против сверхурочных, а также “семейных” звонков в рабочее время. Гармоничный жизненный коктейль, в его понимании, имеет ключевую строчку в рецептуре: не смешивать.

7. Сохраняйте детское любопытство

— Мир настолько сложен, что порой приходится становиться настоящим экспертом в том или ином деле, чтобы найти решение, — считает Джефф Безос. — К сожалению, как только вы становитесь экспертом, вы рискуете оказаться в ловушке информационных догм. Вы начинаете совершенно точно знать, “как надо”, и теряете возможность выяснить, “как можно было бы”. Чтобы не попасть в эту глубокую догматическую колею, из которой потом крайне сложно выбраться, важно сохранять детское любопытство. Снова и снова заставлять себя задавать вопросы: “А можно сделать так? А вот так? А что получится, если <…>?” Все изобретатели и первооткрыватели мира — это эксперты с мышлением абсолютных новичков. Они не устают удивляться и искать новые пути даже там, где догматики уже проложили автобаны.

Если вы делаете что-то интересное, у вас наверняка будут критики. Если вы абсолютно не переносите критику, просто не делайте ничего нового или интересного.

Джефф Безос