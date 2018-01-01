Дата публикации: Вчера, 15:46 Просмотрено: 107

Если вы уронили ртутный термометр и он разбился, не паникуйте. Правильные действия помогут вам быстро устранить последствия и предотвратить усложнения.

Опасность разбитого градусника

Опасность разбитого градусника связана с проникновением ртути во внешнюю среду. Ртуть – металл, испарения которого вредны для всех живых организмов.

2 грамма ртути, которые содержатся в градуснике, оказывают негативное воздействие на человека. Если человек долго вдыхает пары ртути, у него нарушается центральная нервная система, что приводит к состоянию бреда и умственной отсталости. Попадание ртути в организм провоцирует разрушительные воздействия на головной мозг, почки, легкие, печень, желудочно-кишечный тракт и эндокринную систему.

Симптомы отравления:

раздражение нервной системы;

вкус металла во рту;

повышение температуры тела;

сильная утомляемость;

раздражительность;

потеря чувствительности конечностей;

головная боль и головокружение;

тошнота;

кровавый понос;

рвота.

Виды градусников

Все термометры делятся на три типа:

Ртутный – самый точный, но самый хрупкий.

Электронный работает от батарейки, показывает неточную температуру тела, безопасный.

Инфракрасный – новинка на рынке. Показывает точную температуру тела, не касаясь кожи. Работает от батареек или аккумулятора.

Самым опасным термометром является ртутный. Он содержит не только ртуть, но и стеклянную колбу, которая при повреждении может вас поранить.

Что делать, если разбился градусник

Если разбился градусник с ртутью, необходимо реагировать быстро.

Удалите детей и животных из комнаты.

Закройте плотно дверь и широко откройте окно.

Наденьте резиновые перчатки и пакеты на обувь.

Рот и нос прикройте мокрой тканевой повязкой.

Соберите ртутные шарики при помощи шприца, резиновой груши для спринцовки или скотча. Чтобы собрать ртуть резиновой грушей, выжмите весь воздух и всасывайте шарики по одному, сразу помещая их из груши в банку с водой. Для сбора шариков скотчем наклейте его поверх них. Сложите скотч с шариками вдвое липкой стороной вовнутрь.

Не пользуйтесь для сбора ртутных шариков пылесосом или веником.

Поместите всю собранную ртуть в банку с водой и плотно закройте ее.

Обработайте место, где разбился градусник водой с хлоркой, или марганцовкой. Марганец нейтрализует действие ртути.

Банку с ртутью отдайте работникам МЧС.

Хорошо проветрите помещение.

Если термометр разбился на ковре

Если термометр разбился на ковре, удалите с него ртутные шарики, место обработайте марганцем, а ковер утилизируйте. Каким бы ни был ворс на ковре, вы не сможете собрать все частички ртути. Такой ковер станет опасным источником вредных испарений.

Можно отдать ковер в химчистку, но стоимость услуги по удалению всех следов марганца и частичек ртути будет равна стоимости ковра.

Что нельзя делать с разбитым градусником

Выбрасывать в мусор или закапывать в землю.

Выкидывать ртуть куда попало или сливать в унитаз.

Если разбился градусник в квартире, нельзя устраивать сквозняки для проветривания.

Убирать ртутные шарики голыми руками.

Откладывать уборку разбитого термометра на потом. Чем дольше будет производиться испарение, тем сильнее будет отравление человека и атмосферы.

Разбитый ртутный термометр – не повод для беспокойства, если вы среагировали быстро и правильно.

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