В саду и домаЧто делать, если разбился градусник
Дата публикации: Вчера, 15:46 Просмотрено: 107
Если вы уронили ртутный термометр и он разбился, не паникуйте. Правильные действия помогут вам быстро устранить последствия и предотвратить усложнения.
Опасность разбитого градусника
Опасность разбитого градусника связана с проникновением ртути во внешнюю среду. Ртуть – металл, испарения которого вредны для всех живых организмов.
2 грамма ртути, которые содержатся в градуснике, оказывают негативное воздействие на человека. Если человек долго вдыхает пары ртути, у него нарушается центральная нервная система, что приводит к состоянию бреда и умственной отсталости. Попадание ртути в организм провоцирует разрушительные воздействия на головной мозг, почки, легкие, печень, желудочно-кишечный тракт и эндокринную систему.
Симптомы отравления:
- раздражение нервной системы;
- вкус металла во рту;
- повышение температуры тела;
- сильная утомляемость;
- раздражительность;
- потеря чувствительности конечностей;
- головная боль и головокружение;
- тошнота;
- кровавый понос;
- рвота.
Виды градусников
Все термометры делятся на три типа:
- Ртутный – самый точный, но самый хрупкий.
- Электронный работает от батарейки, показывает неточную температуру тела, безопасный.
- Инфракрасный – новинка на рынке. Показывает точную температуру тела, не касаясь кожи. Работает от батареек или аккумулятора.
Самым опасным термометром является ртутный. Он содержит не только ртуть, но и стеклянную колбу, которая при повреждении может вас поранить.
Что делать, если разбился градусник
Если разбился градусник с ртутью, необходимо реагировать быстро.
- Удалите детей и животных из комнаты.
- Закройте плотно дверь и широко откройте окно.
- Наденьте резиновые перчатки и пакеты на обувь.
- Рот и нос прикройте мокрой тканевой повязкой.
- Соберите ртутные шарики при помощи шприца, резиновой груши для спринцовки или скотча. Чтобы собрать ртуть резиновой грушей, выжмите весь воздух и всасывайте шарики по одному, сразу помещая их из груши в банку с водой. Для сбора шариков скотчем наклейте его поверх них. Сложите скотч с шариками вдвое липкой стороной вовнутрь.
- Не пользуйтесь для сбора ртутных шариков пылесосом или веником.
- Поместите всю собранную ртуть в банку с водой и плотно закройте ее.
- Обработайте место, где разбился градусник водой с хлоркой, или марганцовкой. Марганец нейтрализует действие ртути.
- Банку с ртутью отдайте работникам МЧС.
- Хорошо проветрите помещение.
Если термометр разбился на ковре
Если термометр разбился на ковре, удалите с него ртутные шарики, место обработайте марганцем, а ковер утилизируйте. Каким бы ни был ворс на ковре, вы не сможете собрать все частички ртути. Такой ковер станет опасным источником вредных испарений.
Можно отдать ковер в химчистку, но стоимость услуги по удалению всех следов марганца и частичек ртути будет равна стоимости ковра.
Что нельзя делать с разбитым градусником
- Выбрасывать в мусор или закапывать в землю.
- Выкидывать ртуть куда попало или сливать в унитаз.
- Если разбился градусник в квартире, нельзя устраивать сквозняки для проветривания.
- Убирать ртутные шарики голыми руками.
- Откладывать уборку разбитого термометра на потом. Чем дольше будет производиться испарение, тем сильнее будет отравление человека и атмосферы.
Разбитый ртутный термометр – не повод для беспокойства, если вы среагировали быстро и правильно.