"Ну же, поцелуй бабушку!". Почему нельзя заставлять детей целовать родственников

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В детстве у многих был этот ритуал: родители просят обнять приехавшую погостить бабушку или тетушку, и нет никакой возможности отказаться. Сегодня психологи сходятся во мнении: заставлять детей демонстрировать любовь против их воли – неправильно.



Объятия и поцелуи от самых маленьких членов семьи очень дороги — но только если они ребенок делает это по собственной воле. Многие родители испытывают неловкость, когда дети не спешат в объятия бабушки, которая ждала их приезда несколько месяцев. Но именно в такие моменты важно поддержать собственного ребенка: таким образом он просто учится устанавливать собственные границы, пишет Домашний Очаг.



“Это вовсе не значит, что бабушка делает что-то неправильно. Но все прикосновения и другие способы демонстрации привязанности всегда должны быть собственным выбором ребенка. Родители должны поддержать его в этом и постараться сгладить неловкую ситуацию”, — говорит детский психолог Эмми Тиманн.

Многим детям нужно время, чтобы перестать стесняться или улыбнуться новым родственникам. Поэтому если ваш ребенок засмущался при встрече с бабушкой или вашим близким другом, попробуйте отвлечь внимание на себя. Заведите разговор на другую тему, включите телевизор, предложите перекусить — это даст время ребенку освоиться.



Если родственники обижаются, объясните им, что вы помогаете ребенку устанавливать собственные границы в общении с людьми. С самого раннего возраста дети должны понимать, что любое объятие или совместная игра должны происходить по согласию обоих участников процесса.



Если же учить этому детей, но при этом делать исключение для бабушек или тетушек, это собьет их с толку: почему в этих случаях они должны не обращать внимания на свое чувство дискомфорта? Помните: безопасность и чувство собственного достоинства ребенка важнее смущения или недовольства любых взрослых.