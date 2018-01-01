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ОкрошкаВ Лапландии построили отель для поклонников “Игры престолов”

Дата публикации: Сегодня, 11:48 Просмотрено: 52

В Лапландии построили отель для поклонников “Игры престолов”

В Лапландии построили отель Ice, декорированный в стиле популярного сериала “Игра престолов”. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hypebeast, большая часть обстановки в нем выполнена из льда.

 

В Лапландии построили отель для поклонников “Игры престолов”

 

В отеле оборудовано порядка 30 номеров, каждый из которых выполнен в индивидуальном стиле. Например, там есть Железный трон и часть Зала ликов, как в Браавосе. Ночь в таком отеле будет стоить от 245 евро. В качестве развлечения гостям также предлагают покататься на собачьих упряжках, лыжах или поучиться вырезать ледяные скульптуры.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов. Новый сезон выйдет на экраны предположительно в 2019 году.

В Лапландии построили отель для поклонников “Игры престолов”

 

В Лапландии построили отель для поклонников “Игры престолов”

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