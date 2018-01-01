Внучка Леонида Брежнева скончалась от рака

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Во время новогодних каникул внучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Виктория Филиппова ушла из жизни в возрасте 65 лет. Незадолго до этого она дала откровенное интервью Дмитрию Борисову. На протяжении долгого времени Виктория Евгеньевна отказывалась от общения с журналистами, но сделала исключение для программы “Пусть говорят”. Она рассказала о том, что раньше предпочитала оставлять в секрете, пишет Starhit.

Виктория Филиппова вспомнила, что у нее были нейтральные отношения с мамой Галиной. По ее словам, мать почти не принимала участия в ее воспитании. Внучке генсека не было жаль родительницу, которая под конец жизни попала в дом престарелых. Женщина призналась, что с ней было непросто — мама отказывалась жить под присмотром дочери. В ее квартире постоянно находились люди — подруги, приятели и даже незнакомцы.

“Она пила очень сильно, с этим надо было что-то делать. Я не могла позволить ей умереть под забором”, — рассказывала Виктория Евгеньевна.

Дмитрий Борисов поинтересовался, куда делись драгоценности, о которых ходили легенды в Советском Союзе. “Все это было украдено, были люди нечистые на руку. Это не было залежами — шкатулка, а не залежи”, — призналась женщина.

Виктория Евгеньевна вспомнила, что мама была идеальной женой только с первым мужем, акробатом Евгением Милаевым. Также дочь была в курсе романов матери — громкая связь с артистом балета Марисом Лиепой не закончился свадьбой только потому, что мужчина не намеревался оставить семью ради Брежневой. “У нее все получалось только при моем отце, все удивлялись, она была идеальной женой — ни единой домработницы, потому что он так предписал”, — вспомнила внучка генсека.

Также Дмитрий Борисов затронул тему сложных отношениях Виктории Евгеньевны с собственной дочерью — Галиной. Правнучке Леонида Ильича пришлось разменять большую квартиру в центре, однако позже девушка оказалась в психиатрической лечебнице.

“Мать решила меня туда поместить, а я вышла — без прописки, без квартиры”, — рассказала Галина.

Дочь Виктории Евгеньевны появилась в студии со своими тетей Натальей и дядей Александром Милаевым. Они вспомнили о том, что Виктория никогда не жаловалась на здоровье. О ее смерти сообщил гражданский супруг внучки Брежнева Дмитрий.

“Она мне сказала в декабре, мы 31-го написали смс — поздравить с новым годом. Это произошло не то, что неожиданно, она очень плохо выглядела. Я надеялась, что она поправится, дала пять тысяч на Новый год”, — вспомнила Галина.