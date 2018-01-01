В продажу поступит новый селфи-телефон Samsung Galaxy A8. 2018

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С 9 января можно оформить предварительный заказ на новый смартфон Samsung Galaxy A8 (2018), благодаря двум фронтальным камерам прекрасно подходящий для съемки селфи. Также Galaxy A8 (2018) обладает характерным для устройств Samsung безрамочным 5,6-дюймовым экраном Infinity Display и присущим флагманским аппаратам компании выпуклым дизайном.

«Это превосходный телефон для тех, кто ценит хорошее соотношение цены и качества, но не готов идти на уступки в том, что касается качества фотографий, и желает обладать удобными функциями, присущими флагманским смартфонам», - руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма рассказал о вскоре поступающей на прилавки новинке. «Новый Galaxy A8 обладает рядом элементом, характерных для флагманов Samsung – например, тепло принятым пользователями большим экраном Infinity Display и сканером отпечатков пальцев. Это первый телефон Samsung, обладающий двумя фронтальными камерами и функцией Live Focus», - добавил Аасма.

Galaxy A8 (2018) – смартфон, отличающийся улучшенной технологией камер, позволяющий делать снимки также ночью или в условиях плохой освещенности. Задняя камера Galaxy A8 (2018) обладает большой диафрагмой F1.7 и сенсором на 16 мегапикселей – такие показатели вполне сопоставимы с ведущими моделями камер. Две отдельно расположенные фронтальные камеры Galaxy A8 обладают разрешением 16 и 8 мегапикселей. Пользователь может с легкостью переключаться между камерами, выбирая подходящее решение для селфи, или создать эффект глубины, сопоставимый с тем, который можно получить на профессиональных камерах.

Для обработки и улучшения фотографий приложение камеры предлагает ряд фильтров на разные случаи: для фотографий еды, селфи, пейзажей и т.п. Также пользователи могут воспользоваться большим количеством сверхпопулярных виртуальных наклеек. Кроме того, вам больше не понадобиться отдельная программа для устранения с портретов нежелательных дефектов, поскольку телефон обладает специальной функцией Beauty effect, с помощью которой ваши селфи станут просто безупречными.

Для съемки качественного видео камера устройства обладает технологией дигитальной стабилизации (VDis) и функцией hyperlapse, позволяющей делать ролики в стиле time-lapse.

Наслаждаться просмотром видео и играми на Galaxy A8 (2018) поможет 5,6-дюймовый FHD+ Super AMOLED экран Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9 (1) – просмотру не будут мешать границы экрана. Края экрана закруглены и держать устройство в руках стало удобнее, чем когда-либо раньше. В Европе Galaxy A8 поступить в продажу в трех цветах – черном, золотом и в уже знакомом по Galaxy S8 цвете «серая орхидея».

Смартфон Galaxy A8 (2018) обладает характерной для устройств Samsung функцией Always On Display, позволяющей выводить на экран наиболее важную информацию, не разблокируя телефон. Galaxy A8 (2018) защищен от воды и пыли по стандарту IP68, поэтому смартфон можно без опаски использовать и в плохую погоду. Телефон обладает 32 ГБ встроенной памяти для хранения данных, а при помощи SD-карты хранилище можно расширить до 256 гигабайт.

Предварительные заказы на Galaxy A8 в Эстонии открываются сегодня, 9 января, а в свободную продажу телефон поступит 26 января.

Экран измеряется по диагонали с использование формы прямоугольника. Это значит, что скругленные края экрана не учитываются в расчете соотношения длин сторон.