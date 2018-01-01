В Будапеште открылся каток на крыше

Дата публикации: Вчера, 16:07 Просмотрено: 68

На крыше отеля President в Будапеште открылся каток. Intermezzo Ice Terrace с панорамным видом на город будет работать до конца зимы.

Небольшая терраса на крыше гостиницы — и каток, и смотровая площадка. С ледяного помоста видны основные достопримечательности: здание почтамта-сберкассы, парламент и купола базилики Святого Стефана. Вечером все, конечно, с иллюминацией.

Каток в 110 квадратных метров рассчитан не больше чем на 20 посетителей одновременно. Лед на Intermezzo Ice Terrace — синтетический, потому упасть на нем сложно. До 28 февраля 2018 года гости отеля могут пользоваться им бесплатно. Остальным для катания нужно купить билеты на рецепции гостиницы. Они стоят около € 3, а аренда коньков — € 1.50.

Каток находится в Будапеште в отеле President по адресу Hold u. 3 (47.503896, 19.052739). Intermezzo Ice Terrace работает с 16:00 до 20:00 по будним дням, с 14:00 до 20:00 — по выходным. Вечером на катке особенно красиво: там горят гирлянды.