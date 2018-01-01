Как живется волосам под шапкой и как облегчить их жизнь

Дата публикации: Сегодня, 13:24 Просмотрено: 75

Отвечаем на главный вопрос о зимнем уходе за волосами: так ли уж важна шапка для здоровья прядей, если она портит прическу и создает парниковый эффект для кожи головы?

Зимой без шапки не обойтись, хотя она как минимум портит прическу и убивает объем. Как максимум — именно в холодный сезон волосы пребывают в наихудшем состоянии: жирные становятся еще жирнее, сухие окончательно теряют влагу, кудрявые пушатся, и все вместе — секутся и электризуются. Хорошая новость: решить эти проблемы можно, пишет lady.mail.ru.

Кто виноват

Волосы вообще не любят зиму и не скрывают этого. Главные причины такой нелюбви — перепады температур, сухость воздуха в помещениях и повышенная влажность на улице. Все это нарушает гладкость и целостность кутикулы волос: микрочешуйки, которые обычно плотно прилегают друг к другу, в экстремальных условиях приоткрываются. В результате поверхность волос становится пористой, они быстрее теряют влагу, ломаются и секутся.

Кстати, а причем тут шапка? Отвечаем: всякий раз, снимая шапку с головы, мы тревожим и без того “встрепанную” кутикулу и ухудшаем положение. Хотя есть проблема и посущественнее.

Шапка создает “парниковый эффект”, и это плохо сказывается на коже головы. В теплой влажной среде активнее работают сальные и потовые железы, поэтому волосы быстрее пачкаются, а устья луковиц забиваются сальными пробками. Результат — ухудшение кровотока и кислородное голодание в коже головы. А значит, нехватка питательных веществ, слабость и выпадение волос.

Что делать

Для начала — не отказываться от шапки, тем более при температуре ниже минуса 5 градусов: сужение сосудов кожи головы приведет к нарушению кровообращения, и волосяные луковицы пострадают. Плюс вот еще несколько советов.

Носи шапки из натуральных материалов — шерсти или меха. “Никакой синтетики! — настаивает Галина Сидельникова, ведущий стилист центра косметологии и красоты TORI. — Искусственная ткань не способна сохранять тепло, она не впитывает влагу и создает эффект сауны”.

Если у тебя кудрявые волосы, склонные к сухости и пушистости, проложи изнанку шапки шелковой тканью, она не будет травмировать кутикулу и вытягивать влагу.

Чаще делай массаж головы, особенно перед мытьем, чтобы стимулировать питание волосяных луковиц.

Мой голову прохладной водой, чтобы уменьшить сальность.

Для ухода используй увлажняющий бесщелочной шампунь с pH 5,5, желательно с молочной кислотой.

Ухаживай за волосами с удвоенной силой, подпитывай и увлажняй их с помощью масок.

Покупая средства для ухода, читай список ингредиентов. Там должны оказаться гидролизованные протеины, масла и кератин, аминокислоты, витамины, экстракт алоэ.

Пей больше воды.

И чего не делать

Не надевай шапку на влажную голову, чтобы избежать “парникового эффекта”.

Зимой не используй средства для ухода с силиконами. Они, конечно, делают волосы гладкими и блестящими, но образуют водонепроницаемую пленку, которая запечатывает кутикулу волос и вытягивает из них влагу.

Не злоупотребляй инструментами для горячей укладки (плойка, утюжок, фен). А если без нее никак — предварительно нанеси крем или спрей с аргановым маслом, протеинами шелка и кератином.

В холодное время года не утяжеляй волосы средствами для укладки. Твой выбор — несмываемые сыворотки и кондиционеры. Они помогут прядям сохранить влагу и защитят от холода.