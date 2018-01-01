Традиции Рождества в России - что делают люди 6 и 7 января?

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Христианский праздник Рождества с благоговением отмечают как в семьях православной, так и католической веры. Истоки уходят более чем на два тысячелетия назад, в далекие века, когда Пречистая дева Мария подарила миру сына своего, Иисуса Христа. Католики отмечают событие в декабре, православные же делают это в ночь с 6 на 7 января. Но Россия (в большинстве) — православная страна, поэтому русских людей интересует вопрос, что делают на Рождество в православных семьях?

Крещеная Русь всегда весело отмечала этот праздник. Даже наряжала рождественскую елку, вплоть до революционных событий, которые на время лишили страну святых праздников. К великой радости русских людей, чуть позже, ее стали наряжать вновь.

Значение праздника

Что делают на Рождество? С 6 на 7 января во всех все церквях России проводят ночную службу, посвященную рождению Иисуса Христа. В былые времена люди не садились за столы с яствами до появления на небосводе первой звезды. В настоящее время эту традицию мы видим лишь в том, что за стол многие русские семьи садятся именно 7 числа, после большой службы. В ночь перед Рождеством можно загадывать желание, которое непременно должно сбыться. Христианский праздник рождения Спасителя совпал с языческими Святками, именно поэтому он всегда связан с колядками и девичьими гаданиями. Рождество – это начало 12 святочных дней, из которых каждый день проживался задорно и красиво. Заканчивались Святки Крещением (18 января).

Древние традиции и обычаи Рождества

Информация о том, что именно делали на Рождество жители России, а чего нельзя было делать, дошла и до настоящего времени. Первые святочные дни люди накрывали столы, угощали, каждый должен был быть окружен заботой и любовью.

Ночью, во время службы надо было благодарить за то, что имеешь, молиться о том, чего тебе не хватало и обязательно вспоминать ушедших людей. На Руси считалось, что они молятся рядом в эту ночь, а службу для них ведет покойный священник. В первые дни Святок следовало обязательно отдать дань уважения тем, кто нуждался и заслуживал этого:

Первый день отводился на посещение родителей, а также близких и дальних родственников в пределах досягаемости. Молодые обязательно оставались у родителей на праздник после службы.

Во второй день люди навещали немощных, старых и больных, приносили им угощения, кутью.

Третий день посвящался сиротам, их угощали, дарили подарки, играли.

Не забывали даже и о тех, кто выпал из приличного общества, но это уже были более поздние дни.

После соблюдения традиций, позволялось приступать к гуляньям и веселью.

На Руси было поверье:

«Как проведешь святочные дни, так и год твой пройдет».

Именно поэтому люди старались как можно радостнее провести время: катались на санях, на тройках. На главной площади устраивались веселые игрища, пели песни, водили хороводы и придумывали себе различные игры и потехи. Люди более старшего поколения ходили друг к другу в гости, поздравляли, дарили небольшие подарки, чаще съедобные.

Чего нельзя делать на Рождество?

Традиционно 7 января запрещались некоторые вещи. Нельзя было:

сквернословить, ругаться, желать зла кому-либо (даже в шутку);

охотиться, забивать домашних животных;

убирать дом, мыть полы, чинить и заниматься домашними хлопотами (дом к этому времени уже должен быть чистым);

купаться (это нужно успеть заранее);

расчесывать волосы, плести косы;

гадать и ворожить (об этом ниже);

заниматься любовными утехами.

Гадания и заговоры как часть истории фото гадающей девушки

Что еще делали на Рождество и святочные дни? Ответ прост – гадали.

В эти дни церковь категорически запрещала гадать, считая это «действо» великим грехом. Но святость и божественное начало, не искоренили из русского народа языческий дух, обычаи и обряды. Молодые девушки собирались и гадали на женихов, замужним гадания были строго запрещены. Девушки пытались узнать имена суженых, количество детей, наличие любви и богатства в браке. Рождественские гадания проходили в доме или в бане, девушки должны были быть босыми, простоволосыми, в ночных сорочках, поэтому мужчинам традиции такого рода были запрещены. Обязательно следовало снять с себя нательный крест, ведь гадания приравнивались к великому греху. Во многих семьях и вовсе строго запрещались. Другая традиция — заговоры. Многие старшие женщины в Сочельник читали заговоры и просили дать их семьям здоровья, достатка и благополучия.

Веселые Колядки

Не менее занимательными были и остаются рождественские колядки. Конечно, в наше время осуществить такой обряд сложнее, так как появилось большое количество городов. В сельской местности, особенно, если речь идет о дореволюционном времени, колядки были красочным и любимым обрядом как детей, так и взрослых. Колядующие, с мешками проса, пшена и другого зерна, ходили со двора на двор. С веселыми закличками осыпая хозяев и их дома, желали им счастья, богатства, здоровья и плодородной земли. Например:

«Сеем-сеем, посеваем, благочестия желаем».

Люди желали друг другу урожая, детей, богатства, мира и всех благ. В ответ хозяева угощали их праздничной едой – пышным хлебом, калачами, пирогами. Не угостить колядующего было нельзя, хозяева двора, прогнавшие колядующих людей, считались жадными, а поступок не предвещал им ничего хорошего. Сегодня всю Рождественскую неделю дети ходят по домам и квартирам, рассказывают стихи, заклички и получают за свои труды конфеты и другие сладости. Рождественский стол в России Стол накрывался богатый, выставляли хозяева все самое лучше, ведь предварительно православные люди переживали пост, который длился 40 дней. Календарь поста не меняется, но в разные времена стол накрывали по-своему: какие-то блюда уходи из жизни русских людей, какие-то приходили. Но, в основном, ставили: сбитень, мед, пареные овощи, пироги, курники, грибы, из сладких крошек катали шарики, это было любимое лакомство детей.

Рождественский стол

Позже стали делать печенье, которым угощали всю святочную неделю. Считается, что очень хорошо застолье и праздничные гулянья описал Николай Васильевич Гоголь. Это верно. Но, не стоит забывать, что это описаны традиции одного места: украинского хутора Диканьки и ближайшей к нему территории, а также одного времени. Несмотря на общую фабулу и смысл праздничных дней, в каждом регионе вносили что-то свое, делали свои блюда, придумывали свои игры и заклички. Но главным блюдом была и остается Рождественская кутья. По одной версии кутья сулила здоровье и богатство: пышная, ароматная кутья к добру, а тонкая, не поднявшаяся означала не очень хороший год. По другой версии, в святочную неделю ей поминали и угощали ушедших людей. За столом, накрытым к празднику, обязательно должны были стоять лишние приборы. Так или иначе – кутья была любимым, сладким и согревающим нутро, блюдом на праздничном столе, с которого начинали и заканчивали трапезничать. Существовало множество рецептов, в них входят семена, сушеные ягоды, мед, крупы и сливочное масло.

Современные традиции

В настоящее время в каждой российской семье любят и празднуют это событие. Вечерами молодые девушки продолжают гадать на своего суженого, и считать количество будущих детей. В ночь перед рождеством вся Россия загадывает желания. Молодежь встречается на центральной площади, а заведения культуры организовывают различные мероприятия и конкурсы для людей всех возрастов. Городская администрация наряжает елку, делает горки и лабиринты, чтобы праздник носил массовый характер. Сократились лишь праздничные дни, так как в настоящее время выходные начинаются с Новогоднего застолья. Через два дня после встречи такого светлого дня, как Рождество Христово, люди выходят на работу. Но после первой рабочей недели, они с удовольствием празднуют Крещение Руси, которым раньше завершались святочные гулянья. Большое внимание в наше время уделяется подаркам. Приобретение и дарение подарков в Рождество стало современной традицией. Идею быстро подхватили коммерческие структуры и сегодня на прилавках мы видим не только новогодние, но и рождественские подарки.

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