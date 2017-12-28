Российские мастера маникюра ужаснули Запад «дьявольскими» ногтями с глазами

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Автора издания BuzzFeed напугал креатив российского маникюрного салона Nail Sunny, выпилившего в ногтях модели дырки и вставившего туда глаза с ресницами. Своими впечатления девушка поделилась с читателями издания.

«Этот анимированный маникюр — натуральная вещь из кошмаров», — пишет автор Джули Герштейн (Julie Gerstein).

Мастера маникюра сначала изготовили мини-протезы глазных яблок, после чего вставили их в дырки в ногтевых пластинах (предположительно накладных из акрила), приклеили ресницы, сделали макияж на получившемся глазу и нарисовали брови.

«На первый взгляд это выглядит как обычный нейл-арт, но потом подождите секунду ... эти глаза теперь закрыты?» — недоумевает Герштейн.

Глаза закрываются, если повертеть шарик с обратной стороны ногтя. Автор BuzzFeed называет такой маникюр «работой дьявола». Ее мнение поддерживают подписчики издания в соцсетях.

Не оценили творчества и российские пользователи Instagram, где Nail Sunny публикует свои работы. «Что за жесть? зачем? что красивого в этом?» — вопрошает одна из пользовательниц. «Ужас! Всоминается анекдот про торт на день рождения окулисту. А если бы врач был геникологом?» — возмущается другая.

После заметки на BuzzFeed в комментарии пришли пользователи из других стран. «Это страшно», — заключает пользователь из Франции. Жители США также заключают, что маникюр «жуткий».

Источник: Лента.ру