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Стиль жизниЧто нельзя готовить на Новый 2018 год?

Дата публикации: Вчера, 16:56 Просмотрено: 100

Символ наступающего года равнодушен к рыбе и фаст-фуду.

 

Что нельзя готовить на Новый 2018 год?

 

Желтая Собака - животное скромное и не любит пафоса. Чтобы задобрить символ 2018 года, нужно готовить мясные блюда, например, запеченные ребрышки с овощами. К рыбе, наоборот, Собака равнодушна, а хот-доги и вовсе могут ее разозлить.

К чему Желтая Собака равнодушна?

  • к рыбе (и это хорошая новость, потому что красная рыба, как и сладости, имеет тенденцию перед Новым годом дорожать);
  • к суши и роллам;
  • к селедке под шубой;
  • к изысканным сладостям;
  • к куриным и перепелиным яйцам;

Что Желтую Собаку может разозлить?

  • хот-доги;
  • фаст-фуд (собаки предпочитают простую домашнюю еду);
  • крепкие напитки (символ года, мягко говоря, не любит пьяных людей);
  • корейские блюда;

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