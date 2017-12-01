Что нельзя готовить на Новый 2018 год?

Стиль жизниЧто нельзя готовить на Новый 2018 год?
Дата публикации: Вчера, 16:56 Просмотрено: 100
Символ наступающего года равнодушен к рыбе и фаст-фуду.
Желтая Собака - животное скромное и не любит пафоса. Чтобы задобрить символ 2018 года, нужно готовить мясные блюда, например, запеченные ребрышки с овощами. К рыбе, наоборот, Собака равнодушна, а хот-доги и вовсе могут ее разозлить.
К чему Желтая Собака равнодушна?
- к рыбе (и это хорошая новость, потому что красная рыба, как и сладости, имеет тенденцию перед Новым годом дорожать);
- к суши и роллам;
- к селедке под шубой;
- к изысканным сладостям;
- к куриным и перепелиным яйцам;
Что Желтую Собаку может разозлить?
- хот-доги;
- фаст-фуд (собаки предпочитают простую домашнюю еду);
- крепкие напитки (символ года, мягко говоря, не любит пьяных людей);
- корейские блюда;