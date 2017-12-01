Что нельзя готовить на Новый 2018 год?

Дата публикации: Вчера, 16:56 Просмотрено: 100

Символ наступающего года равнодушен к рыбе и фаст-фуду.

Желтая Собака - животное скромное и не любит пафоса. Чтобы задобрить символ 2018 года, нужно готовить мясные блюда, например, запеченные ребрышки с овощами. К рыбе, наоборот, Собака равнодушна, а хот-доги и вовсе могут ее разозлить.

К чему Желтая Собака равнодушна?

к рыбе (и это хорошая новость, потому что красная рыба, как и сладости, имеет тенденцию перед Новым годом дорожать);

к суши и роллам;

к селедке под шубой;

к изысканным сладостям;

к куриным и перепелиным яйцам;

Что Желтую Собаку может разозлить?

хот-доги;

фаст-фуд (собаки предпочитают простую домашнюю еду);

крепкие напитки (символ года, мягко говоря, не любит пьяных людей);

корейские блюда;

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