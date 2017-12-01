Что нельзя дарить на Новый 2018 год согласно этикету?

Дата публикации: Сегодня, 16:41 Просмотрено: 15

В год Собаки не стоит покупать украшения для шеи или запястья.

Чем ближе Новый год, тем более необдуманными становятся покупки, так как мы стараемся успеть купить все сразу и для всех. На что точно следует вычеркнуть из списка, рассказала Dni.Ru педагог Высшей Австрийской Школы Этикета Марии Буше.

Что нельзя дарить на Новый год 2018

"Передаренные подарки", они ходят по кругу и ненароком могут вернутся к своему первоисточнику;

Книги, они считаются одним из лучших подарков, но не зря Сэмюэл Джонсон говорил: "Люди редко читают книги, которые им подарили";

Вещи, которые по народным приметам могут принести неприятности. Возможно, вы не верите в приметы, но это не значит, что в них не верит ваш друг.

В списке - перчатки и ремень (к энергетическому подчинению), носовой платок (к слезам), часы, ножи, ножницы, полотенце и тапочки (к скорой кончине), кошелек (к ухудшению финансового состояния);

Не стоит покупать в качестве подарка год украшения для шеи или запястья. Символ 2018 года может воспринять это как попытку "посадить на поводок";





Что касается этикета, то он говорит, что подарки нужно дарить всем присутствующим на вечеринке. В качестве презента допустимо выбрать недорогие сувениры.

По правилам хорошего тона, приготовленные блюда можно приносить в гости, но только в том случае, если ранее у вас была договоренность с хозяйкой.

Если же вас об этом не просили, не стоит приносить "конкурентный оливье", но можно прийти в гости с конфетами и шампанским.

Сейчас очень модно дарить подарочные сертификаты, но это стоит делать только в том случае, если ваш презент полностью покрывает стоимость подарка.

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