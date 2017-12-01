Что нельзя дарить на Новый 2018 год согласно этикету?

Стиль жизниЧто нельзя дарить на Новый 2018 год согласно этикету?
Дата публикации: Сегодня, 16:41 Просмотрено: 15
В год Собаки не стоит покупать украшения для шеи или запястья.
Чем ближе Новый год, тем более необдуманными становятся покупки, так как мы стараемся успеть купить все сразу и для всех. На что точно следует вычеркнуть из списка, рассказала Dni.Ru педагог Высшей Австрийской Школы Этикета Марии Буше.
Что нельзя дарить на Новый год 2018
- "Передаренные подарки", они ходят по кругу и ненароком могут вернутся к своему первоисточнику;
- Книги, они считаются одним из лучших подарков, но не зря Сэмюэл Джонсон говорил: "Люди редко читают книги, которые им подарили";
- Вещи, которые по народным приметам могут принести неприятности. Возможно, вы не верите в приметы, но это не значит, что в них не верит ваш друг.
- В списке - перчатки и ремень (к энергетическому подчинению), носовой платок (к слезам), часы, ножи, ножницы, полотенце и тапочки (к скорой кончине), кошелек (к ухудшению финансового состояния);
- Не стоит покупать в качестве подарка год украшения для шеи или запястья. Символ 2018 года может воспринять это как попытку "посадить на поводок";
Что касается этикета, то он говорит, что подарки нужно дарить всем присутствующим на вечеринке. В качестве презента допустимо выбрать недорогие сувениры.
По правилам хорошего тона, приготовленные блюда можно приносить в гости, но только в том случае, если ранее у вас была договоренность с хозяйкой.
Если же вас об этом не просили, не стоит приносить "конкурентный оливье", но можно прийти в гости с конфетами и шампанским.
Сейчас очень модно дарить подарочные сертификаты, но это стоит делать только в том случае, если ваш презент полностью покрывает стоимость подарка.