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ОкрошкаЧто покажет Первый канал в новогоднюю ночь?

Дата публикации: Сегодня, 16:25 Просмотрено: 26

Встречайте Новый год и проводите новогодние каникулы вместе с Первым! В этом году в Новогодней ночи примут участие лидеры голосования, организованного минувшей осенью совместно Первым каналом и социальной сетью «Одноклассники».

 

Что покажет Первый канал в новогоднюю ночь?

 

Еще одно новшество Нового года на Первом — отказ от традиционных студий, в которых из года в год записывались подобные эфиры. В этот раз артисты выберутся на морозный воздух, чтобы исполнить свои хиты в самых сказочных декорациях, какие только можно придумать — на фоне самых знаменитых мест новогодней Москвы.

Ведущие праздничного вечера на Первом — Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Алла Михеева получат в полное распоряжение двухэтажный туристический автобус, а в шоферы позовут Гарика Сукачева. Веселая компания будет колесить по Москве и отпаивать замерзших шампанским и горячим чаем.

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