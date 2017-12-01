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Стиль жизниСтрасть к селфи: хобби или психическое отклонение?

Дата публикации: Сегодня, 12:05 Просмотрено: 77

Психологи полагают, что пристрастие к фотографированию самого себя может являться признаком различных психических отклонений.

 

Страсть к селфи: хобби или психическое отклонение?

 

Селфи или снимок самого себя – стихийно возникшее явление, ставшее крайне популярным несколько лет назад. На сегодняшний день интерес к подобного рода фотографии не только не угас, но, наоборот, бьет все новые рекорды, как по количеству сделанных фотографией, так и по «экстремальности» снимков. Говоря о последнем, психологи выражают опасения, поскольку для того, чтобы сделать очередной экстраординарный снимок и похвастаться им перед другими, люди нередко рискуют жизнью. К примеру, согласно статистике, за последние 5 лет количество несчастных случаев, связанных с селфи и закончившихся летальным исходом, достигло нескольких сотен.

Еще одним немаловажным аспектом, вызывающим опасения у специалистов является психологический аспект «самофотографирования».

Психологи провели исследование, в котором приняли участие 400 молодых людей в возрасте до 27 лет. Его результаты показали, что существует как минимум 2 различных стадии развития психического расстройства, которое специалисты назвали «селфитис».

Так, при легкой степени человек делает как минимум 3 снимка самого себя в сутки, но не выкладывает фотографии в соцсети. Более серьезные отклонения можно наблюдать, если в день делается 6 и более снимков, которые активно выкладываются во всех возможных социальных сетях.
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