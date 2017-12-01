"Иронию судьбы" не будут показывать в новогоднюю ночь

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Просмотр фильма "Ирония судьбы" не стоит "так часто навязывать зрителю", отметил актер Андрей Мягков, сыгравший главную роль в кинокартине.

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" нужно показывать реже. Об этом исполнитель роли Евгения Лукашина Андрей Мягков заявил телеканалу "360".

Так он отреагировал на информацию об отсутствии фильма в новогодней телепрограмме "Первого канала" России.

"То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище", – сказал актер.

Двухсерийный фильм "Ирония судьбы" был снят в 1975 году и впервые показан в СССР 1 января 1976 года.

20 декабря 2017 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить показ "пропагандирующего пьянство" фильма "Ирония судьбы". Он заявил, что почти все авторы и актеры фильма уже умерли, а сам фильм влияет на "рост алкоголизма" в России.

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