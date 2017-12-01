5 интересных фактов о предстоящих всемирных праздниках

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Скоро опять придет пора самого семейного праздника в году, который отмечают миллиарды людей по всему миру. Это время романтичных песен, пипаркооков, шоколадных календарей и шерстяных рукавиц, когда забота и помощь друг другу приобретают еще более глубокий смысл. Это время подарков и магии, когда идут разговоры о гномиках, летающих санях и чудесном Дедушке Морозе. Мы разузнали, что же делает Рождество одним из самых значительных праздников в истории человечества.

1. Рождество отмечают более чем в 160 странах по всему миру

Рождество не отмечают главным образом на Африканском континенте и в странах Ближнего Востока. Зато его празднуют даже в таких экзотических местах, как Ямайка, Мадагаскар или Бразилия.

2. Эстонское Рождество сложилось из смешения трех традиций

В нынешних эстонских рождественских обычаях объединились три традиции: день зимнего солнцестояния северных стран, христианское Рождество Иисуса Христа и коммерческое Рождество западного общества потребления. В каждой из этих традиций есть свои обычаи и символы и для каждого человека они имеют различную значимость: кто-то считает самым главным подарки и украшение ели, кто-то — древний зимний праздник, а кто-то — посещение церкви.

3. Дед Мороз живет в Лапландии

В Финляндии распространено предание, что Дед Мороз живет в северной части этой страны — в Лапландии. Деду Морозу из Лапландии каждый год пишут письма дети со всего мира. У финнов есть также традиция на Рождество ходить в сауну, хотя вряд ли сам Дед Мороз успевает это делать во время праздников.

4. Чтобы доставить все подарки, нужно преодолеть 510 000 000 км

В Интернете можно найти теоретические расчеты пути Деда Мороза, откуда следует, что для прохождения 510 000 000 км за 24 часа Дед Мороз должен двигаться со скоростью 21 250 000 км/ч. В сани нагружают 840 000 тонн игрушек и их должны везти 5 600 000 северных оленей.

5. Где найти рождественские подарки?

В предпраздничный период как в обычных, так и в интернет-магазинах набирают обороты ралли рождественских подарков. Становятся также все популярнее большие рождественские мероприятия, наиболее значительное из которых — рождественский фестиваль для всей семьи «Большая Таллиннская рождественская ярмарка», которая пройдет с 15 по 17 декабря на Певческом поле.

Фестиваль объединяет романтические выступления, сказочную Страну Рождества и очень большой выбор подарков, которые можно потрогать руками, попробовать на вкус или испытать на себе прямо на месте. Больше информации о мероприятии ЗДЕСЬ.



