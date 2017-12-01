10 вещей, от которых нужно избавиться до Нового года: советы экстрасенсов

Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 75

Близится Новый год — один из самых долгожданных праздников. Провести его в хорошем настроении и поймать удачу за хвост вам помогут советы экстрасенсов.

У каждого человека есть свои проблемы, которые он старается решить до наступления Нового года, чтобы войти в него без долгов и плохого настроения. Эксперты сайта dailyhoro.ru представляют вашему вниманию статью, в которой известные экстрасенсы делятся своими знаниями. С их помощью вы сможете избавиться от десяти вещей, которые мешают вам наслаждаться жизнью в полной мере.

От чего следует избавиться до Нового года

1. Отпустите из жизни людей, с которыми вам не по пути. Завистники, недоброжелатели, бывшие возлюбленные и просто неприятные люди не сделают вашу жизнь счастливой. Научитесь говорить им “нет” и прощаться с прошлым навсегда. Войдите в Новый год с чистого листа, оставив в нем обиды и упреки. Проведите ритуал, который очистит вас от накопленного негатива, и перестаньте переживать о том, как сложится ваша жизнь без этих людей.

2. Экстрасенсы рекомендуют праздновать Новый год в новом интерьере. Избавьтесь от старой и надоевшей мебели, разберите кладовки и другие углы от накопленного хлама. Без сожаления выбрасывайте все, чем вы не пользуетесь. Сделайте перестановку или проведите косметический ремонт — все это поможет вам обновить энергетику дома. Сделайте свое жилье зоной комфорта и уюта, где вы сможете отдыхать и набираться сил.

3. Закройте все долги. Если это невозможно, то хотя бы их часть. Сделайте все обещанное, не откладывая на потом. Так вы сможете избавиться от негатива, который неизбежно следует за незавершенными делами. Если вы собирались самостоятельно что-то починить, купить нужную вещь, повесить полочку соседям — сделайте это до наступления новогодних праздников.

4. Избавьтесь от страхов. Если вы не можете самостоятельно справиться с некоторыми фобиями, то обратитесь к специалистам. Помните, что большинство наших страхов ничем не обосновано, и чаще всего мы боимся неизвестности и неопределенности. Сделайте первый шаг к преодолению себя, и вам станет гораздо проще добиваться успехов. Страх сковывает людей, не давая им развиваться.

5. Избавьтесь от вредных привычек. Если вы постоянно опаздываете, вставайте раньше, учитесь экономить время, лаконично выполнять дела, не растягивая их. Курение также стоит бросить прямо сейчас. Не идите на поводу у собственного безволия, боритесь за благополучие.

6. Прекратите ходить на ненавистную работу. Если вы не испытываете позитивных эмоций в месте, где проводите большую часть времени, то такая работа не даст вам ничего хорошего. Не цепляйтесь за должность и не пытайтесь убедить себя в значимости вашей деятельности. Займитесь тем, что вам по душе. Экстрасенсы уверяют, что любое дело, которое человек изо дня в день выполняет с негативными мыслями, ослабляет его биополе и делает уязвимым к любому негативу.

7. Отпустите собственные предубеждения относительно себя. Не пытайтесь равняться на окружающих вас людей. Не гонитесь за стереотипами красоты и успешности. Двигайтесь по собственному пути, покоряя высоты и наслаждаясь жизнью.

8. Отпустите мысли о том, что вы несостоятельны в финансовом плане. Разработайте план по закрытию задолженностей, начните искать новые пути для заработка. Возможно, у вас есть хобби, которым вы не занимаетесь из-за отсутствия свободного времени. Превратите любимое занятие в дело всей жизни, и тогда вы сможете работать для себя и на себя, получая при этом колоссальное удовольствие.

9. Перестаньте давать обещания, выполнить которые у вас не получится. Научитесь отказывать людям, если вы точно знаете, что выполнить их просьбы вы не сможете. Не ищите себе оправданий. Просто перестаньте быть вежливым для всех. Вам больше не придется оправдываться и лихорадочно искать свободное время для лишних дел.

10. Перестаньте заниматься самокопанием. Не жалейте себя. Найдите силы для движения вперед. Экстрасенсы рекомендуют начать ежедневные упражнения перед зеркалом. Смотрите себе в глаза и повторяйте, что вы счастливый и самодостаточный человек. У вас все получится. Тревоги уйдут, и у вас появится стимул к преодолению трудностей.

Любое из этих действий начните незамедлительно. Не тешьте себя мыслью о том, что до Нового года еще достаточно времени. Не крадите у себя успех и удачу, занимаясь бесполезным откладыванием дел, которые будут позитивно влиять на ваше благополучие. Желаем вам преодолеть все неурядицы и встретить Новый год обновленными.