Чего нужно опасаться знакам зодиака в 2018 году

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В год Желтой Собаки многих людей ждут глобальные перемены. Следует узнать заранее, чего нужно избегать представителям разных Знаков Зодиака, чтобы не столкнуться с жизненными трудностями.

Астрологи считают, что в год Желтой Земляной Собаки многие люди наконец-то смогут отдохнуть от ярких перемен, с которыми мы столкнулись в 2017 году. Новая покровительница благодаря своему покладистому характеру подарит нам спокойствие и гармонию. Общий прогноз на 2018 год сулит улучшение отношений между людьми, успехи в профессиональных сферах и новые достижения. Конечно, проблемы неизбежны, но если узнать о них заранее, то можно подготовиться к неурядицам и успешно их преодолеть. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут вам, к каким опасностям следует подготовиться разным представителям зодиакального круга.

Овен

Вас ожидают успехи в профессиональной деятельности. Благодаря упорству и вашему желанию достичь большего, вы сможете преодолеть любые препятствия на вашем пути. В начале 2018 года у вас появятся новые идеи, которые бесспорно следует реализовать. Если не будете терять время впустую, то сможете получить даже больше, чем планировали.

Несмотря на столь положительный прогноз, старайтесь быть осторожнее. Возможно, завистники и конкуренты захотят помешать вам. Чтобы избежать этого, не слушайте чужих советов и не поддавайтесь на провокации. Ни с кем не делитесь своими планами и идеями, иначе рискуете остаться ни с чем.

Телец

Если год Огненного Петуха не принес вам больших успехов, то можете не сомневаться: в год Желтой Земляной Собаки все будет иначе, ведь он пройдет под покровительством вашей стихии. Приложив усилия, вы сможете добиться карьерного роста, если, конечно, вас не погубит лень и апатия. Старайтесь побороть эти чувства, чтобы они не стали вашей преградой.

В личной жизни вас ждут большие перемены, но, к сожалению, для вас они могут обернуться плохо. В 2018 году Тельцов ожидает новая любовь, но вряд ли она будет взаимной. Возможно, ваш партнер будет часто говорить вам о чувствах, и вы даже заметите искренность в его словах. Не торопитесь обольщаться: такой порыв с его стороны может таить в себе корыстные цели. Если не хотите, чтобы вас обманули и разбили сердце, будьте осторожнее во время знакомств с противоположным полом.

Близнецы

Год Желтой Собаки начнется для Близнецов с перемен — в первую очередь они будут касаться профессиональной деятельности. Главное — не совершить ошибку и не сделать неправильный выбор. Если вы планируете сменить работу, несколько раз все хорошо обдумайте, чтобы потом не пожалеть о своем решении.

Представители этого Знака Зодиака любят рисковать, но в 2018 году это может только навредить им. Если у вас появятся сомнительные знакомые, которые предложат вам авантюру, лучше вежливо отказать им. Таким образом вы избежите конфликтов и сохраните спокойствие в своей жизни.

Рак

В 2018 году Ракам придется пережить много трудностей. Они могут быть связаны с личной жизнью, с карьерой, здоровьем. Глобальные перемены ожидают вас в середине года. Вы рискуете претерпеть череду неудач в работе или любовных отношениях. Не стоит расстраиваться: добрая и упорная Собака поможет вам пережить жизненные передряги, и вы сможете встать на ноги и двигаться дальше.

Особое внимание уделите своему здоровью. В первую очередь следует избавиться от вредных привычек. Проблемы могут повлиять на ваше душевное состояние и заставить вас погрузиться в апатию и депрессию. Важно понять, что таким образом вы не справитесь с неприятностями, а трудностей станет только больше. Старайтесь мыслить трезво и не поддавайтесь эмоциям. Ваша вера в себя и собственные силы поможет вам преодолеть любые препятствия.

Лев

Эти представители зодиакального круга всегда самоуверенны, они точно знают, чего хотят от жизни, и не боятся трудностей. Однако опасайтесь необдуманных рисков — именно они могут сорвать ваши планы в 2018 году. Если у вас появится желание улучшить свое финансовое положение, делайте это, не торопясь. Не стоит делать крупные вложения в сомнительные предприятия, иначе вы можете потерять намного больше.

В год Собаки благодаря своей харизме вы станете еще привлекательнее. Поэтому пора задуматься о переменах в личной жизни. Нежелательно знакомиться с кем попало и тратить время на глупых и закомплексованных представителей противоположного пола. Во-первых, с такими людьми крепкий союз вам не светит. Во-вторых, вы просто потеряете время, за которое вы могли бы встретить свою настоящую любовь.

Дева

Девы не любят сидеть на месте, ведь они понимают, что самое худшее в жизни — это бездействие. Упорный труд помогает вам добиться карьерного роста и стабильного финансового положения, но порой из-за своей занятости вы не имеете возможности уделять внимание близким. Если в 2018 году вы хотите заручиться поддержкой семьи, то не забывайте чаще общаться с родными.

Ваш успех может вскружить вам голову и разбудить в вас не самые положительные качества. Не стоит зазнаваться, иначе сильный порыв негативной энергии со стороны других людей разрушит все ваши достижения.

Весы

Год Желтой Собаки будет для вас нестабильным. Иногда вы будете находиться на вершине, но потом можете резко упасть вниз. Весы не любят принимать ответственные решения — обычно они прислушиваются к мнению большинства и делают так, как решили другие. Однако в 2018 году вам придется проявить смелость, иначе постоянные перемены в жизни полностью выбьют вас из колеи.

В будущем вас ожидают новые знакомства. Старайтесь наладить дружеские отношения с достойными людьми, которые смогут помочь вам, а не будут тянуть вас вниз. Внимательно присмотритесь к своему кругу общения: возможно, вам следует отдалиться от некоторых людей. К сожалению, порой именно советы посторонних не дают нам стать успешнее.

Скорпион

Многие считают вас бесчувственными и избегают близких отношений с вами. Если в 2018 году вы не хотите остаться в одиночестве, придется показать окружающим, что у вас тоже есть чувства, только вы не всегда их демонстрируете. Таким образом вы сможете наладить свою личную жизнь и создать крепкий и долгосрочный союз.

Собака поможет проявить ваши лучшие качества — упорство и целеустремленность. Без особого труда вы добьетесь любых целей. Единственное, чего вам следует опасаться, — это неуверенности. Скорпион кажется очень сильным Знаком, который всегда уверен в своих действиях. Однако не всегда это правда. Вы боитесь мнения других, вам кажется, что любая ошибка разрушит вашу репутацию. Принимайте только обдуманные решения, и тогда вы не только получите признание, но и окажетесь на вершине счастья.

Стрелец

Год Желтой Собаки принесет вам небольшие финансовые трудности. Вам может казаться, что ваши старания безрезультатны, а работа не оценивается по достоинству. В этом случае задумайтесь о смене места работы. Главное, чтобы она приносила вам не только удовольствие, но и достаток. В 2018 году астрологи не рекомендуют Стрельцам занимать деньги и давать в долг. Лучше поберегите свои денежные средства на случай, если финансовое положение значительно ухудшится.

Чтобы преодолеть жизненные трудности, заручитесь поддержкой близких. Не спешите доверять людям, с которыми познакомитесь. Добрая и верная Собака поможет вам преодолеть преграды, а вот новые друзья могут добавить вам новых проблем.

Козерог

Год Огненного Петуха был для Козерогов нестабильным, но в 2018 году ситуация изменится. Вам больше не придется переживать подъемы и падения. Собака подарит вам позитивный настрой, с помощью которого вы преодолеете любые трудности.

В начале года вы рискуете столкнуться с проблемами со здоровьем. Не бойтесь — это ненадолго. Пересмотрите свой образ жизни и, если он оставляет желать лучшего, внесите некоторые изменения. Уделите больше времени активному отдыху и физическим упражнениям. В этом случае вы почувствуете себя не только сильнее, но и увереннее.

Водолей

В начале года Водолеи будут купаться в лучах славы. Уважение начальника, признание окружающих, повышенное внимание со стороны противоположного пола — это самое малое из того, что ожидает вас. Вы почувствуете, что Фортуна на вашей стороне, и будете пользоваться этим.

Однако такой успех продлится только до середины года. После того, как окружающим надоест постоянно восхищаться вами, все станет намного хуже. Ваша уверенность пропадет, а отношения с близкими будут испорчены. Если вы не хотите столкнуться с этим, никогда не забывайте про друзей и семью. Именно они поддержат вас в трудный период жизни и помогут вам двигаться дальше несмотря ни на что.

Рыбы

В 2018 году Рыб ожидает финансовый успех. Можете не сомневаться в том, что ваш труд не останется без награды. Порой излишняя застенчивость мешает вам двигаться вперед и находить новые связи, но именно Собака поможет вам раскрыться. Став смелее, вы сможете спокойно двигаться к своей мечте и одерживать новые победы.

Некоторые люди привыкли видеть вас скрытными и неуверенными, и ваш успех может шокировать их. Конечно, друзья и члены семьи порадуются за вас, а вот завистники попытаются помешать вам. Всегда будьте начеку, следите за тем, что и кому вы рассказываете. О своих планах желательно рассказывать только близким людям. Если вы сможете вовремя распознать врагов, то больше никто не помешает вам осуществить свои мечты.

Собака — не требовательное, но очень консервативное животное. Чтобы следующий год стал для вас счастливым, необходимо достойно встретить новую покровительницу.