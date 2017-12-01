12 новогодних конфликтов и способы их избежать 

Дата публикации: Сегодня, 11:11 Просмотрено: 55

Почему-то именно перед праздниками мы ссоримся особенно часто и вроде бы из-за пустяков. Нервы, усталость, напряжение и огромный список срочных дел – как сохранить семейный мир среди этой круговерти?

Праздники и длинные каникулы — горячее время для всей семьи. В будни мы устаем, пытаемся все успеть и с грядущим отдыхом связываем много ожиданий. Хочется, чтобы праздник получился — но одновременно и хочется, чтобы пришел кто-то “взрослый” и сделал это для нас. А взрослые-то — это мы, и праздник тоже придется делать для себя самостоятельно. Да еще и следить за собственными ресурсами: если вы загоните себя еще на этапе подготовки — удовольствия точно не получите.

Ожидание чего-то волшебного, как в детстве, сталкивается с реальностью “если не я, то кто” — первая причина для конфликтов. А вторая — мысленная “ревизия” итогов года: что успели, что сделано, что нет. И часто бываем собой недовольны, выплескивая это на близких.

ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?

Один из вас хочет тихого семейного праздника, другой рвется в шумную развеселую компанию друзей — и фейерверки обязательно! Один готов принимать гостей, но его приводит в ужас подготовка к празднику и уборка, а второй уверен, что надо быть гостеприимными и радушными хозяевами.

РЕШЕНИЕ

Придется искать компромисс. Например, новогоднюю ночь провести дома, а на следующий день отправиться к друзьям. И понаблюдайте за собой: возможно, вы по привычке соглашаетесь на то, что вас на самом деле не устраивает, — ради мира в семье или просто чтобы не затягивать спор. А потом ждете от мужа того же — взамен, и злитесь, если того не происходит. Лучше честно сказать о том, что не нравится, и искать вариант, в котором есть плюсы для всех.

ЧЬЯ МАМА ВАЖНЕЕ?

Родительские семьи ждут вас в гости в новогоднюю ночь: Новый год — семейный праздник, так что давайте проведем его все вместе. Все бы хорошо, но такое желание выражают родители с двух сторон, и как тут договориться, чтобы никому не было обидно?

РЕШЕНИЕ

Конечно, идеальное решение — встретить год так, как хочется вашей семье. А для посещения бабушек есть длинные зимние каникулы! Но такой конфликт может иметь скрытый смысл: если вы оба настолько боитесь обидеть ваших родителей отказом, стоит задуматься: а вы точно повзрослели и сепарировались от родителей?

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЕЛКА НЕ КУПЛЕНА?

Удивительно, но эта причина для споров — в первой тройке. Все заняты, все работают — и елочные базары тоже уже давно работают, а елки дома все нет. Возможно, отец семейства притащит ее, запыхавшийся, к обеду 31 декабря? И, кстати, сразу после праздников — новая проблема: кто вынесет елку!

РЕШЕНИЕ

Составьте план предновогодних дел и выделите полдня на покупку и установку елки. Потому что украшать ее — это отдельное удовольствие, и лучше делать это не спеша!

ИСКУССТВЕННАЯ ИЛИ НАСТОЯЩАЯ?

Новый год конфликтыВыбрать живую пушистую елочку или сберечь лес и поставить искусственную? Тема вроде безобидная, а баталии очень серьезные!

РЕШЕНИЕ

Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, безопаснее все-таки выбрать небольшую искусственную елку, а для аромата и настроения сделать букет из живых еловых веток. А вот и аргумент для сторонников “зеленого” образа жизни: после праздников рождественское дерево можно сдать в специальные пункты приема, где их переработают в грунт и удобрения.

ХОЧУ В ПАРИЖ!

Как прекрасно было бы встретить Новый год в европейской столице или на солнечном острове в океане! Похоже, не в этот раз, но обида все равно осталась: хотелось, но не получилось.

РЕШЕНИЕ

Определить, выполнима ли ваша мечта, и если да — не грустить, что не получилось именно сейчас, а составить план по ее реализации. Например, начать откладывать деньги уже с января — чтобы к следующему Новому году как раз накопилась необходимая сумма. Или подписаться на рассылки об акциях авиакомпаний — и ждать билеты.

МЕНЯ НЕ ЦЕНЯТ!

Вы так старались — нарядили елку, красиво упаковали подарки, накрыли суперстол. А теперь муж лениво смотрит кино, везде валяются обрывки упаковки и всем все равно, сколько сил вы потратили.

РЕШЕНИЕ

Парадокс, но вашим близким все равно, как много вы для них делаете, — они любят вас просто так! И даже больше — если вы не заставляете их следовать “праздничному плану”, а просто радуетесь общению. Стоит немного снизить требования к близким — да, они не идеальны, но вы же их тоже любите, правда?

НЕТ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

Причем ни у кого — ни у мужа, которого все достало, ни у вас, ни у детей, которым, кажется, нужны только подарки. В итоге все куксятся и раздражаются.

РЕШЕНИЕ

Главная проблема праздничного настроения — само оно не приходит, его нужно создавать. Свечи и мерцающие гирлянды, горячее какао с зефирками, приятная музыка или подборка добрых фильмов — или то, что сработает у вас. Главное — будьте понежнее друг к другу, а там и настроение появится.

ПОДАРИЛИ НЕ ТО

подаркиВы хотели серьги, а получили сковородку. Муж ждал сюрприза, а нашел под елкой свитер. Свекровь принесла внукам мешок шоколада, а у них аллергия, а то, что подарили вы, даже не развернула.

РЕШЕНИЕ

Скорее всего, вы совсем по-разному относитесь к подаркам. Например, для вас подарок — это символ вашей ценности для мужа: вам важно, чтобы он тщательно выбирал его (и стоимость тоже важна). Муж любит сюрпризы, но при этом считает, что если вы правильно догадались, чего ему хочется, — это знак вашей любви к нему. Мы сами нагружаем эту сферу дополнительным эмоциональным смыслом и потом переживаем, но открытое обсуждение точно поможет.

ГОСТИ ПЕРЕССОРЯТСЯ

Вы решили собрать компанию, но заранее волнуетесь: тете не понравится еда, друг замучает разговорами о политике, а эта пара вечно ругается на людях.

РЕШЕНИЕ

Конечно, острые темы лучше вообще не обсуждать. Вместо этого можно играть в настольные игры, поставить спектакль, раздав всем роли, или придумать квест. Составьте плотный сценарий вечера — и “опасных зон” будет гораздо меньше.

ВСЕ ЖДУТ ОТ МЕНЯ ИДЕЙ

“Что будет на столе?” — спрашивает муж. “Как будем веселиться?” –интересуются дети. “Куда пойдем 1 января?” — не отстают от них бабушки. Похоже, без вас тут никто ничего не может.

РЕШЕНИЕ

Мозговой штурм! Составьте список новогодних идей. И участвуют все! Потому что главная проблема такого перекладывания ответственности — если им не понравятся ваши идеи, виноваты все равно будете вы.

Я ТАК УСТАЛА

Вроде вы делаете все, что требуется, но ничего не радует: ни праздники, ни каникулы, а необходимость готовиться к Новому году вызывает обреченность и панику. И, конечно, вы срываетесь на близких.

РЕШЕНИЕ

Похоже, вы переоценили свои силы и перенапряглись, и теперь ваша психика кричит вам “стоп!”. Давать себе отдых непросто, а просить о помощи еще сложнее — страшно услышать отказ, показать себя слабой. Но вместо “меня все бесит” лучше и правда сказать “я чувствую, что у меня закончились силы, мне нужен отдых, помоги мне, пожалуйста”. И пусть просьбы будут конкретными — посидеть с детьми, поставить елку, обнять вас. Гораздо эффективнее, чем “ну сделай хоть что-нибудь!”.

У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ НА СЕБЯ

Вы отлично организовали праздник, добыли и завернули сотню подарков, все продумали и даже все успели. Но не совсем все — потому что теперь вам хочется бросить на пол блюдо с подготовленной для духовки уткой и завизжать: “А я?! Я не готова!”

РЕШЕНИЕ

Похоже, вы пытаетесь все сделать идеально. Остановитесь, пожалуйста! Самое важное сейчас — не отмытая до скрипа квартира, не новогодний декор и не “все по плану”, а ваше настроение. Вносите в свой предновогодний план эти пункты: ванна с пеной, маникюр, внеплановый бокал шампанского и пирожное, две подряд серии любимого сериала. Не ждите разрешения от кого-то, чтобы уделить время себе!