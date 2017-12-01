Статистика Google: что чаще всего искали в Эстонии в 2017 году

Стиль жизниСтатистика Google: что чаще всего искали в Эстонии в 2017 году
Дата публикации: Сегодня, 11:12 Просмотрено: 75
Сегодня был опубликован 17 статистический обзор Google ”Year in Search”, где перечислены поисковые запросы, наиболее популярные среди жителей Эстонии в 2017 году, сообщается в пресс-релизе.
Наиболее популярные поисковые запросы в этом году в значительной степени совпадают с событиями, имевшими место в эстонском обществе, а также с темами, получившими широкое освещение в СМИ.
Самой популярной фразой поиска стала про обновление сертификатов ID-карт в связи с разразившимся осенью скандалом вокруг их рисков безопасности. Большой интерес люди проявляли и к результатам состоявшихся в октябре выборов в органы местных самоуправлений. В первую десятку также попали слова ”калькулятор заработной платы” и "фиджет спиннер" — популярная игрушка, ставшая в этом году всемирным феноменом.
В категории музыкантов и групп чаще всего искали давший летом концерт в Эстонии известный коллектив Rammstein, а также участников телевизионного шоу ”Su nägu kõlab tuttavalt” Вальтера Соосалу, Марту Лаан и Берта Принги. Наиболее популярной телепередачей оказался российский комедийный сериал ”Ольга”, стартовавший на канале ETV+ в ноябре.
Слова и фразы, которые искали чаще всего обновление сертификатов ID-карты
iPhone 8
результаты выборов
калькулятор зарплаты
Департамент полиции и погранохраны
iPhone X
фиджет спиннер
подача налоговой декларации
Smart ID
Coop банк
Исполнители и музыкальные коллективы
Rammstein
Linkin park
Valter Soosalu
Marta Laan
Bert Pringi
Телепередачи
Oльга
Физрук
Prooviabielu (Пробный брак)
Stranger Things (Очень странные дела)
Väikesed hiiglased (Маленькие гиганты)
Мероприятия и даты
Выборы
Евровидение
День отца
День матери
Eesti laul
Певческий праздник
Ночь древних огней
Костры Яановой ночи
Õllesummer
Масленица