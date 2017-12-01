Статистика Google: что чаще всего искали в Эстонии в 2017 году

Дата публикации: Сегодня, 11:12 Просмотрено: 75

Сегодня был опубликован 17 статистический обзор Google ”Year in Search”, где перечислены поисковые запросы, наиболее популярные среди жителей Эстонии в 2017 году, сообщается в пресс-релизе.

Наиболее популярные поисковые запросы в этом году в значительной степени совпадают с событиями, имевшими место в эстонском обществе, а также с темами, получившими широкое освещение в СМИ.

Самой популярной фразой поиска стала про обновление сертификатов ID-карт в связи с разразившимся осенью скандалом вокруг их рисков безопасности. Большой интерес люди проявляли и к результатам состоявшихся в октябре выборов в органы местных самоуправлений. В первую десятку также попали слова ”калькулятор заработной платы” и "фиджет спиннер" — популярная игрушка, ставшая в этом году всемирным феноменом.

В категории музыкантов и групп чаще всего искали давший летом концерт в Эстонии известный коллектив Rammstein, а также участников телевизионного шоу ”Su nägu kõlab tuttavalt” Вальтера Соосалу, Марту Лаан и Берта Принги. Наиболее популярной телепередачей оказался российский комедийный сериал ”Ольга”, стартовавший на канале ETV+ в ноябре.

Слова и фразы, которые искали чаще всего обновление сертификатов ID-карты

iPhone 8

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калькулятор зарплаты

Департамент полиции и погранохраны

iPhone X

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Smart ID

Coop банк

Исполнители и музыкальные коллективы

Rammstein

Linkin park

Valter Soosalu

Marta Laan

Bert Pringi

Телепередачи

Oльга

Физрук

Prooviabielu (Пробный брак)

Stranger Things (Очень странные дела)

Väikesed hiiglased (Маленькие гиганты)

Мероприятия и даты

Выборы

Евровидение

День отца

День матери

Eesti laul

Певческий праздник

Ночь древних огней

Костры Яановой ночи

Õllesummer

Масленица