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АнекдотыЕсть анекдот!

Дата публикации: Сегодня, 12:56 Просмотрено: 70

Есть анекдот!

 

— Ты ничего не заметил?
— Волосы подрезала?
— Нет!
— Платье новое?
— Нет.
— Ну не знаю тогда...
— Я волосы подрезала!
— Так я ж сначала тебе и сказал!
— Ты угадал, а я хотела чтоб ты заметил!

 

***

 

- Вчера я купил у вас книгу "Как заработать миллион"!
- Ну?
- Что, ну? Там половина страниц вырвана!
- Ну и что? Пятьсот тысяч - тоже хорошие деньги.

 

***

 

Две пары тапочек в прихожей
Кота нарушили покой
Из четырёх непросто выбрать
В какой...

 

***

 

 

— Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: "Специально умер, лишь бы нихрена не делать!  

 

 

***

 

Когда Иван увидел что угоняют машину соседа, он не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на освободившееся место.

 

***

 

- Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год? 
- Шубу. 
- Ты скажи!!! А она тебе шо подарила? 
- Как всегда... Еще один лучший год своей жизни!

 

 

 

 

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