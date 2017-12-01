Есть анекдот!

— Ты ничего не заметил?

— Волосы подрезала?

— Нет!

— Платье новое?

— Нет.

— Ну не знаю тогда...

— Я волосы подрезала!

— Так я ж сначала тебе и сказал!

— Ты угадал, а я хотела чтоб ты заметил!

***

- Вчера я купил у вас книгу "Как заработать миллион"!

- Ну?

- Что, ну? Там половина страниц вырвана!

- Ну и что? Пятьсот тысяч - тоже хорошие деньги.

***

Две пары тапочек в прихожей

Кота нарушили покой

Из четырёх непросто выбрать

В какой...

***

— Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: "Специально умер, лишь бы нихрена не делать!

***

Когда Иван увидел что угоняют машину соседа, он не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на освободившееся место.

***