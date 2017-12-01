Есть анекдот!

АнекдотыЕсть анекдот!
Дата публикации: Сегодня, 12:56 Просмотрено: 70
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— Ты ничего не заметил?
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- Вчера я купил у вас книгу "Как заработать миллион"!
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Две пары тапочек в прихожей
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— Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: "Специально умер, лишь бы нихрена не делать!
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Когда Иван увидел что угоняют машину соседа, он не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на освободившееся место.
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- Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год?