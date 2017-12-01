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Однажды в офисе затеяли перестановку, и часть цветов в горшках перекочевала на стеллаж рядом с моим столом.

Связать это с тремя месяцами конъюнктивита и дерматита век удалось, только когда цветы от меня убрали: симптомы прошли за пару дней. Чем опасны комнатные растения, и что делать, если хочется зелени и красоты?

Опасность № 1: ядовитые растения

Названия самых популярных ядовитых растений собраны в списки. Например, у цикламенов ядовиты клубни; у молочая, его родственников — кротона и акалифа, а также у мадагаскарской пальмы (пахиподиума), аглаонемы, адениума тучного — млечный сок (соком адениума дикари в Африке отравляют наконечники стрел), у антуриума — сок и корни. Сок фикуса, бегонии и филодендрона тоже может вызвать химический ожог кожи. У диффенбахии ядовиты листья и черешки, у азалии и плюща — листья. А некоторые — например, яркие примулы, брунфельзия и кливия — ядовиты целиком: у примулы ядовитые алкалоиды выделяют цветы, а микроскопические волоски, которыми покрыты ее листья, при контакте с кожей могут вызвать зуд и высыпания.

Как быть?

Такие растения надо ставить подальше от детей и домашних животных, а при уходе и пересадке обязательно надевать резиновые перчатки и соблюдать осторожность. Но все сложнее, если вы аллергик.

Опасность № 2: аллергия

Какие из цветов наиболее аллергенны и как проявляется реакция на них, “Здоровью Mail.Ru” рассказала врач аллерголог-иммунолог КДЦ “МЕДСИ на Белорусской” Наталья Гарскова.

На листьях любых растений, даже не цветущих, оседает пыль — это самый распространенный бытовой аллерген. Мало кто несколько раз в неделю протирает от нее листья, а иногда это почти невозможно из-за колючек и ворсинок.

А почва — постоянный источник спор плесневых грибов, и аллергия может быть не на само растение, а именно на споры, которые попадают в воздух, а потом в дыхательные пути.

Цветущие растения выделяют пыльцу, споры, эфирные масла — все это раздражает респираторный тракт, приводит к трахеобронхитам, аллергическим риноконъюнктивитам и ларингитам. Особенно опасны тропические и экзотические растения: выделяемые им алкалоиды и сапонины могут быть токсичными.

Еще один момент — “ночная жизнь растений”. Ночью растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ, исключением считается алоэ, которое выделяет кислород. Такая любимая в России герань ночью выделяет огромное количество эфирных масел, что часто вызывает мучительный кашель. По ночам растения активно пылят, а парасимпатическая нервная система человека именно в это время вырабатывает большинство медиаторов аллергических реакций — гистаминов. Отсюда самые разные реакции — от кашля и насморка до отеков и мигреней.

Пересадка растений, уход за ними — отдельный разговор. Почти никто не умеет делать это правильно. Дети любят помогать, но тянут все в рот, и в результате получают токсические ожоги кожи и слизистых. Некоторые растения (например, диффенбахия) при попадании сока на кожу могут вызвать контактный токсический дерматит. А каланхоэ, известное ранозаживляющими свойствами, часто становится причиной аллергических дерматитов, поэтому и к народным рецептам на его основе нужно относиться с осторожностью, и пересаживать — в перчатках.

Сейчас многие выращивают на подоконниках томаты черри. Помидоры, как все пасленовые, могут вызвать перекрестную аллергию, если у человека аллергия на пыльцу сорных трав (мы рекомендуем в этот период исключить из пищи пасленовые — картофель, томаты, баклажаны).

Диагностировать аллергию на домашние растения очень сложно: надо делать пробы с конкретными экстрактами. Проще, быстрее и эффективнее — убрать потенциальную опасность. Уговорить бывает трудно: нам так не хватает зелени, природы, но надо понимать: если у человека хотя бы минимально выраженная аллергия, проявления, скорее всего, усугубятся.

Как быть?

Минимизировать возможность аллергии на домашние растения можно так:

убрать их из спальни и детской;

опрыскивать водой и регулярно протирать листья;

использовать воздухоочиститель и поддерживать дома оптимальный уровень влажности — 40–60%;

регулярно снимать верхний слой почвы для удаления спор плесневых грибов;

избегать тропических и экзотических растений.

Опасность № 3: лекарственные домашние растения

Народная медицина советует лечить ими все — от болей в спине и бородавок до ЛОР-заболеваний. В первом случае “препараты” из растений используются для растираний и компрессов, что грозит раздражением на коже: соки растений рекомендуется смешивать с уксусом или соком лука (“при раздражении смыть с мылом!” — предупреждают заботливые авторы рецептов).

При болезнях уха, горла и носа снадобья из соков растений предлагается закапывать в нос, в уши, использовать для полоскания горла — то есть обрабатывать ими слизистые, часто такими каплями лечат детей. Насколько это опасно, “Здоровью Mail.Ru” рассказала врач-оториноларинголог Зинаида Боголепова.

Я очень редко использую и назначаю такого рода “лекарства”. То, что могли себе закапывать наши бабушки, мы уже не можем: очень часты случаи аллергии. Кроме того, сегодня есть эффективные и безопасные готовые капли в виде физрастворов, в том числе — с натуральными компонентами, и я не вижу смысла ставить на себе эксперименты. Многие составы домашнего приготовления очень концентрированны и при закапывании склеивают реснички мерцательного эпителия слизистой носа, нарушая ее очистительную функцию.

В популярных домашних рецептах можно встретить даже чистотел — его соком прижигают бородавки на коже, но не представляю, как его можно закапывать в нос.

Самодельные капли на спирту сожгут слизистую носа, мед в составе — прекрасная среда для размножения бактерий.

Как быть?

Если заболевание не тяжелое и вам очень не хочется использовать фармацевтические препараты, можно промывать нос раствором морской соли. “Самое безопасное и полезное для слизистой — возможно, алоэ, но без остатков растительной кожуры и других примесей”, — заключила врач.

Итак, цветы от моего стола в офисе убрали далеко. Спасибо аллергологу, который расспрашивал обо всех мелочах быта и обстановке на работе. До этого я сдала все положенные тесты, которые ничего не показали, а значит, аллергия была не на споры плесневых грибов и не на пыль: реакцию на них мы проверяли.

Именно врач, словно следователь в хорошем британском детективе, обратил внимание на то, что хуже мне становилось на работе, заставил вспоминать, не произошло ли несколько месяцев назад чего-то необычного. В итоге мы связали переезд цветов и первые симптомы дерматита век и конъюнктивита.

И да, проще оказалось ликвидировать аллергены оптом, чем выяснять, на какое именно растение реакция. С тех пор я завожу цветы по одному: проверяю. Кстати, так делают и при склонности к пищевой аллергии: не пробуют одновременно два новых продукта. “Виновный’ так и не найден. Но он приучил меня к осторожности.