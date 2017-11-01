6 надежных способов не разориться на новогодних подарках

Дата публикации: Вчера, 15:40 Просмотрено: 85

Как купить подарки для родных, близких и просто знакомых и при этом не выйти за рамки бюджета? Каждый год вы обещаете себе, что отнесетесь к выбору подарков разумно и экономно, но теряете голову, попав в магазин? Учитесь не попадаться в ловушки, которые готовят для нас магазины.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН И ВНЕСИТЕ В НЕГО НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ

Даже если вы сделаете очень подробный список покупок, рассчитать все до копейки не удастся. Какие-то подарки окажутся дороже, чем вы ожидали, а в последний момент выяснится, что вы совершенно забыли о чем-то важном. Не говоря уже о том, что такие “незначительные” расходы, как упаковка или доставка подарков, могут увеличить траты на 20–30%, особенно когда вы отправляете посылки в другие города. Поэтому, если вы не хотите выходить за рамки определенной суммы, сразу же включите в бюджет графу “Незапланированные расходы” и отложите деньги на тот случай, если что-то придется докупать прямо перед праздником.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Если вы рассчитываете, что в последний момент сможете приобрести новогодние сувениры за бесценок, вас ждет неприятный сюрприз. По результатам опросов на нашем сайте, те, кто отправляется в магазины еще в начале декабря, тратят на порядок меньше женщин, которые покупают все накануне 31 декабря. Объяснение простое: самые бюджетные подарки разбирают в первую очередь, а кроме того, в предпраздничной толкотне у большинства из нас не хватает терпения рассматривать и выбирать.

ДЕРЖИТЕ РУКИ В КАРМАНАХ

Потрясающее платье, уютный плед, симпатичные чашки с медвежатами — если не хотите потратить лишнее, старайтесь не трогать те товары, которые не вписываются в ваш бюджет. Когда вы держите вещь в руках, то желание стать ее полноправным владельцем многократно усиливается, уверяют психологи. Именно поэтому на восточных рынках вам настойчиво предлагают все потрогать и примерить. Канадские исследователи даже пришли к выводу, что, подержав в руках симпатичную чашку или игрушку, женщины будут готовы заплатить за нее на 10% больше.

СДЕЛАЙТЕ ПАУЗУ

Главный враг любого бюджета — спонтанные покупки. Если вы знаете, что легко расстаетесь с деньгами под влиянием момента, делайте перерывы между покупками. Психологи из Йельского университета объясняют: дольше всего человек обдумывает первое приобретение. А после того как первая сумма потрачена, психологический барьер исчезает и делать каждую следующую покупку становится все легче и легче. Вы собирались подарить сестре уютный свитер, но присмотрели еще и шарф, а потом заметили отличные сережки, к тому же совсем недорогие… Пора остановиться и выпить чаю или прогуляться по улице. Если вы ищете подарки онлайн, время от времени отвлекайтесь на любые домашние дела.

ОТПИШИТЕСЬ ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ РАССЫЛОК

Так приятно по почте или СМС получать уведомления о начале распродаж в ваших любимых магазинах! Но, по результатам маркетинговых исследований, покупатели, которые получают подобные рассылки, тратят во время распродажи на 83% больше остальных. Лучший метод защиты — откажитесь от рекламных уведомлений, а в магазин отправляйтесь тогда, когда вам что-то нужно, а не тогда, когда начинаются скидки.

НА ВРЕМЯ ЗАБУДЬТЕ О СЕБЕ

Когда вы покупаете что-то приятное для других, очень хочется побаловать и себя тоже. Часто оказывается, что подарки для себя любимой стоят почти столько же, сколько сувениры для всех родных и близких, вместе взятых. Помните, что вам тоже будут дарить подарки, и держите себя в руках!