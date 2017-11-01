Есть анекдот!

Много лет бьюсь над правильным произношением немецкой горловой "Р". А у картавых оно от природы правильное. Так что, ребята, кто картавит - у вас не дефект речи, а просто повышенные способности к немецкому языку.

На площади выступает бродячий циркач. Он говорит, обращаясь к зрителям:

- Леди и джентльмены! Сейчас я у вас на глазах съем эти куски угля, камни и гвозди. Надеюсь, что после моего выступления вы подадите бедному артисту на хлеб.

Голос из толпы:

- Как?! И после всего этого вы ещё будете голодны?!.