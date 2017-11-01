Есть анекдот!

АнекдотыЕсть анекдот!
Дата публикации: Вчера, 14:31 Просмотрено: 98
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Выходные внесли серьезные поправки в бюджет и фигуру.
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Мужики три вещи забывают чаще всего: перчатки, зонт и обещание жениться.
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Давно собираюсь начать новую жизнь, но никак не могу подходящего понедельника дождаться. Пока все понедельники неправильно располагаются - сразу после воскресенья.
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На площади выступает бродячий циркач. Он говорит, обращаясь к зрителям:
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... Я - небольшая, но ты меня сразу заметишь. Меня легко потерять, но ты меня будешь ценить, и не допустишь такого. Сегодня не могу, извини. Встретимся 5-го числа, у банкомата...