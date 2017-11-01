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АнекдотыЕсть анекдот!

Дата публикации: Вчера, 14:31 Просмотрено: 98

Есть анекдот!

 

Выходные внесли серьезные поправки в бюджет и фигуру.

 

***

 

Мужики три вещи забывают чаще всего: перчатки, зонт и обещание жениться.

 

***

 

Давно собираюсь начать новую жизнь, но никак не могу подходящего понедельника дождаться. Пока все понедельники неправильно располагаются - сразу после воскресенья.

 

***

 


Много лет бьюсь над правильным произношением немецкой горловой "Р".
А у картавых оно от природы правильное. 
Так что, ребята, кто картавит - у вас не дефект речи, а просто повышенные способности к немецкому языку.

 

***

 

На площади выступает бродячий циркач. Он говорит, обращаясь к зрителям:
- Леди и джентльмены! Сейчас я у вас на глазах съем эти куски угля, камни и гвозди. Надеюсь, что после моего выступления вы подадите бедному артисту на хлеб. 
Голос из толпы:
- Как?! И после всего этого вы ещё будете голодны?!.

 

***

 

... Я - небольшая, но ты меня сразу заметишь. Меня легко потерять, но ты меня будешь ценить, и не допустишь такого. Сегодня не могу, извини. Встретимся 5-го числа, у банкомата...

Твоя любимая зарплата.

 

 

 

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