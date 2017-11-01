Чем отличается кальцинированная сода от пищевой и где ее использовать?

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Многие хозяйки про нее забыли, а кто-то никогда не пользовался. Между тем, кальцинированная сода - отличный помощник в уборке, который стоит совсем недорого. Рассказываем, где и как ее можно применять!

Карбонат натрия или кальцинированная сода — это натриевая соль угольной кислоты, пишет Домашний Очаг.

Когда-то ее получали из золы морских водорослей и прибрежных растений, сейчас способ получения соды в основной промышленный.

Кальцинированную соду можно купить почти в любом хозяйственном магазине, но многие просто не обращают на нее внимания.

ОТЛИЧИЯ И СХОДСТВО С ПИЩЕВОЙ СОДОЙ

Кальцинированная сода отлично справляется с устойчивыми загрязнениями, с которые обычная пищевая справиться не способна.

В отличие от пищевой, она не безопасна, и попадание на кожу или в глаза может вызывать раздражение. Однако, не стоит пугаться, если соблюдать меры предосторожности, ничего страшного не случиться.

Кальцинированная сода более рыхлая, чем пищевая.

Кальцинированную соду нельзя принимать в пищу! Она используется только для уборки.

Сода кальцинированная, как и пищевая, не имеет запаха.

Обе соды представляют собой натриевое соединение. Однако, кальцинированная имеет более сильную щелочную реакцию — pH 11, тогда как у пищевой — 8 pH.

При использовании кальцинированной соды не забывайте про резиновые перчатки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ СТИРКИ

Сода — отличный способ отбелить потускневшие и пожелтевшие вещи, например, постельное белье, скатерти, салфетки, рубашки, футболки и т.д. Но стирать можно только натуральные ткани: хлопок или лен (шерстяные и шелковые вещи стирать нельзя).

Чтобы вещи стали белыми, достаточно замочить их в растворе соды перед стиркой или запустить программу предварительной стирки в стиральной машине, добавив примерно 1 ст л соды на 5 кг белья. А после этого, постирать белье, как обычно, с моющим средством.

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

Кальцинированную соду используют и для чистки самой стиральной машины, ведь ее детали тоже покрываются известковым налетом и плесенью. Чтобы почистить машину, нужно размешать соду с водой в пропорциях 1:1, нанести на внутреннюю часть барабана, а также на резинку вокруг, оставить на полчаса для воздействия, а затем смыть с помощью губки и запустить цикл стирки без белья.

ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННЫ, РАКОВИНЫ И УНИТАЗА

Кальцинированная сода в отличие от многих дорогих средств, способна очистить даже очень грязную ванну с желтыми известковыми отложениями и жирным налетом. Для этого нужно смешать кальцинированную соду с пищевой в равных пропорциях. Добавить немного воды, чтобы получилась кашица, натереть этой смесью ванну и оставить на 15-20 минут. После этого, не смывая первого слоя, нанести на поверхность раствор, состоящий из уксуса и любого отбеливателя для белья. Оставить еще на полчаса, а затем смыть.

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ

Добавьте в стакан с очень горячей водой 2 столовые ложки соды и аккуратно вылейте туда, где засорилось. Подождите 15 минут, а затем включите горячую воду на некоторое время.

ДЛЯ МЫТЬЯ КАФЕЛЬНЫХ ПОЛОВ (ИЛИ СТЕН)

Чтобы снять загрязнения с поверхностей, достаточно в 1 литре воды развести 3 ст. ложки кальцинированного продукта. Такой раствор уберет грязь с раковины в ванной, унитаза и других поверхностей. Этим же раствором можно пользоваться и для мытья посуды, керамики, фарфора и эмали.