30 ноября - Всемирный день домашних животных

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Ежегодно 30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день домашних животных (World Day Pets). Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам.

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных, хотя, к сожалению, пока не утвержден официально. Жестокость по отношению к животным приобретает в нашей стране ужасающие масштабы, потому что остаётся абсолютно безнаказанной в связи с пробелом в законодательстве, – до сих пор в России не принят закон о защите животных от жестокого обращения. Хотя данный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ аж с 1999 года.

Не смотря на это, в России кошек, собак, кроликов, попугаев и другую живность любят, и ежегодно в День домашних животных силами общественных, экологических, образовательных организаций и структур проводится множество мероприятий – круглые столы и семинары на тему заботы о домашних животных; выставки кошек, собак и других домашних питомцев, конкурсы и викторины, посвященные им; акции по сбору средств и кормов для животных, обитающих в приютах.

Источник: greenparty.ru