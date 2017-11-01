Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке

Дата публикации: Сегодня, 12:19 Просмотренно: 43

Люди ежедневно совершают автоматически множество различный действий. И даже самые мельчайшие детали их выполнения могут многое сказать о человеке. А вот привычка пить чай, оставляя ложку в кружке, может свидетельствовать о дурном тоне.

Современный взгляд на чаепитие

Со временем многие традиции и взгляды устарели, поэтому изменилось и отношение к чаепитию. Однако даже сейчас оставлять ложку в кружке во время чаепития считается дурным тоном. Но у некоторых возникает вопрос: почему? Ведь перед людьми встает такая проблема – куда положить ложечку, вынув ее из кружки. Класть ложку на стол не эстетично, ведь на нем останутся пятна от чая. Конечно, не плохо бы было убрать ложечку на блюдце, но сейчас не многие для обычного чаепития берут чайное блюдце.

Чаще всего, блюдце, на которое можно положить ложку, имеется только тогда, когда люди пьют чай с тортом или пирожным.

Еще одной причиной неэтичности распития чая с ложкой в стакане является следующее обстоятельство. Вы наклоняете кружку, для того чтобы сделать глоток, а ложка начинает перекатывать по кружке, бить по ее краям, издавая громкие звуки.

Современные пародисты также высмеивают эту привычку, пить чай с ложечкой в стакане. Они говорят о том, что только русский человек пьет чай, а ложечка в это время тыкает ему в глаз, и вместо того чтобы убрать ее, он начинает щурить глаз и продолжает пить. Подобная сценическая шутка является не совсем шуткой, ведь некоторые люди на самом деле, именно так пьют чай, хотя при этом они стараются зажать ложечку между пальцем и кружкой.

Теперь представьте, что ложка может сорваться и выплеснуть кипяток прямо на пьющего чай человека. Конечно, при этом можно получить ожог. Поэтому лучше убрать из кружки ложку и предотвратить эту ситуацию.

Также говорят, что пить чай, не вынимая ложечки из кружки, считается плохой приметой. Одни считают, что такая привычка приводит к отсутствию денег. Другие уверены в том, что если девушка не вынимает ложку из кружки, она никогда не выйдет замуж.

Исторический этикет чаепития

Попробуйте обратить внимание на то, как вы пьете чай: вынимаете ложку из кружки или нет и вообще берете ли ее для чаепития. Некоторым знакомы такие эпизоды из старых комедийных фильмов, когда человек пьет чай из стакана, а из него торчит ложечка. Но на самом деле в былые времена чай предлагали мужчинам в стеклянных стаканах на подстаканниках, и при этом считалось, что ложечку из стакана вынимать не нужно. Это было нужно для того, чтобы пить чай было не так горячо, другими словами, чтобы чай быстрее остывал. А женщинам подавали чай в чашках на блюдце и по этикету они должны были, размешав сахар, убрать ложечку на блюдце, потому что в чашке чай остывал быстрее. Также известно, что барыни в былые времена пили чай из глиняного блюдечка, хотя сейчас это тоже считается неприличным.