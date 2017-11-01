Что нужно знать, прежде чем скупать вещи на распродажах. 8 важных правил

Дата публикации: Сегодня, 11:28 Просмотренно: 26

Последняя пятница ноября – день тотальных распродаж и скидок. Но бездумно скупать все подряд не стоит, лучше действовать по правилам.

Купить самое лучшее по максимально выгодной цене — вот главная цель покупателей во время так называемой “Черной пятницы”. Вот несколько советов, которые помогут ее добиться. Перед тем, как купить вещь (особенно онлайн), не забудьте сделать следующее:

1. ПРОВЕРЬТЕ НОМЕР МОДЕЛИ

Товары одного и того же бренда все равно могут отличаться, особенно, если речь идет об электронике.

Вбейте код вашей покупки в поисковик и убедитесь, что это именно та модель, которую вы хотели.

Иногда компании выпускают продукцию специально для распродаж — и она может отличаться от основной линейки.

2. ПРОСЛЕДИТЕ ИСТОРИЮ ЦЕНЫ

Действительно ли стоимость товара такая низкая, какой кажется? Иногда производители специально увеличивают цену накануне распродаж, чтобы обычная стоимость товара в итоге показалась вам более выгодной.

3. ОНЛАЙН-ПОКУПКИ СОВЕРШАЙТЕ В НОВОМ БРАУЗЕРЕ

Это избавит вас от навязчивой контекстной рекламы, которая основана на предыдущих посещениях сайтов в Интернете.

4. ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО

Не допускайте, чтобы в вашей Интернет-корзине скапливалось много товаров — иначе к моменту оплаты вы рискуете остаться ни с чем. Купите что-то одно, затем отправляйтесь на поиски следующего товара.

5. ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА

Будете ли вы платить за обратную пересылку товара? Нужно ли сохранить оригинальную упаковку? На все эти вопросы лучше ответить до совершения покупки.

6. НАЙДИТЕ МАГАЗИН СО СКИДКАМИ ЗА ОНЛАЙН-ПОКУПКИ

Если вы точно знаете, в каком магазине собираетесь потратить деньги, поищите заранее онлайн-скидки. Они могут составлять от 2 до 25%.

7. ПРОВЕРЬТЕ САЙТ МАГАЗИНА ЗАРАНЕЕ

За два дня до распродаж изучите, как выглядит сайт магазина, в котором вы собираетесь совершать покупки. Велика вероятность, что так он будет выглядеть и в пятницу — и вы сможете лучше и быстрее на нем сориентироваться.

8. ПОКУПАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО ВЕЩИ, НО И ПОЕЗДКИ

Гостиницы и туроператоры часто тоже отмечают “Черную пятницу” распродажей номеров и путевок со скидками до 50%.



