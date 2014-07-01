На суде: - Почему Вы сбежали из тюрьмы?...

Бомж проходит мимо ВАЗа.

- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...

Владелец ВАЗа проходя мимо Мерседеса.

- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето. Хватает семью прокормить, машину заправить, про отпуск молчу...

Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.

- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...

Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.

- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. ОТКУДА У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ!?