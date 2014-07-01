Топ-7 техно-подарков для тех, кого вы терпеть не можете

ОкрошкаТоп-7 техно-подарков для тех, кого вы терпеть не можете
Скоро новогодние праздники и наверняка вы уже задумываетесь о подарках. В шутливой форме на полном серьезе расскажем о семи технологических подарках, которые надо дарить строго тем людям, которых вы терпеть не можете. Хотите — верьте, хотите воспринимайте как руководство к действию, но вообще-то мы просто хотим предостеречь.
1. iPhone, любой
Apple iPhone — крутой подарок-ловушка, причем крутой и ловушка со всех сторон. Во-первых, его владелец будет обречен тратиться на дорогие аксессуары, вечно ломающуюся зарядку за много десятков евро и не менее дорогие программы, которые, как мы подозреваем, тайно вносят его имя в список желающих продать почку и душу.
Во-вторых, вы не можете подарить дешевый "самый практичный" iPhone SE двухлетней давности, потому что будете выглядеть скупердяем. В-третьих, подарить супер-дорогой iPhone X вы не можете тоже, ибо черт его знает, что вы имели в виду таким дорогим подарком и какую часть тела одариваемый должен теперь вам отдать.
2. Фитнес-трекеры, а еще лучше — сразу электронные весы
Хотите довести девушку до истерики? Смело дарите ей "умные весы"! Если она глупа, за 30 секунд вы увидите на ее лице все, что она о вас думает. Если умна, то не увидите, но очень скоро почувствуете — есть ненулевой риск, что под утро новогодней ночи вас запихнут в самолет до Ленинграда, а может быть, даже сразу до Воркуты.
С фитнес-трекерами ровно та же история — они больше намек, чем подарок и даже если никаких толстых обстоятельств не наблюдается, будьте уверены, что их все равно разглядят, а вас возненавидят. При этом ничего плохого в самих гаджетах этого класса нет. Просто подарки из них не очень.
3. "Флешка"
"Флешка" в 2017 году — это IT-эквивалент носков и галстуков, подарок никчемный и показывающий если и не тайную ненависть, то, как минимум, "да не знаю я, что тебе подарить, вот на кассе в супермаркете увидел эту штуку". Лучше подарить ничего с поцелуем в придачу, чем "флешку", поверьте! Исключение — если оба, и даритель и одариваемый, "кое-что в этом понимают" и флешка дарится не абы какая, а действительно крутая. Крутая "флешка" в рачительных руках лишней не будет!
Ведь носки и галстуки тоже бывают весьма неординарны, только вот чтобы это оценить, надо разбираться.
4. No-name электронику из Китая
То, что сегодня все производится в Китае — еще не повод дарить всякую no-name китайскую пакость! Пусть сначала бренд сделает себе имя (как Huawei), вот тогда и поговорим. Даря нечто под названием 005 Plus GT08 Bluetooth Smart Watch with GPS, купленное в лучшем случае на eBay, а в худшем прямо на Alibaba, вы показываете только одно — вы хорошо умеете считать деньги. Если именно это вы подарком и имели в виду — то, конечно, вперед!
В противном случае смотрите в сторону бренда, который хотя бы тратится на рекламу, обеспечивает тут гарантию и у всех на слуху.
5. Что-то с Kickstarter или Indiegogo
На обоих ресурсах собирают деньги на "гаджеты будущего". Иногда их создатели, как, например, латвийский AirDog, доводят начатое до конца и выпускают готовый продукт. Но чаще — нет. Поэтому никогда не приходите в гости с подарком в виде распечатки с Kickstarter в рамочке и гордым заявлением: "вот, это через полгода будет твоим". Потому что, скорее всего — не будет. Ни его, ни дяди Васи из пятого подъезда обычной многоэтажки обычного рижского микрорайона, ни фермера Джона из штата Алабама. При этом такой "оригинальный подарок" вам будут помнить долго, в этом можете не сомневаться! Как говорится, на "добрую" память.
6. Электронную фоторамку
Никому и никогда — ни друзьям, ни (тем более!) престарелым родственникам. В первом случае она полетит в мусорник, во втором — ее приспособят под подставку для цветка или застелют скатеркой. Это даже хуже, чем носки и галстуки. Это, это… носовой платок мира технологий, вот!
Если хотите подарить фото в рамке — именно это и сделайте. Потратьтесь на фотографа, пожертвуйте свое время и физиономию на его работу, купите хорошую рамку и — как итог — подарите хорошую "аналоговую" фотографию в хорошей, осязаемой руками, рамке. Тогда у нее появится неплохой шанс на выживание в этом суровом мире бесполезных подарков.
7. Компьютерную "запчасть"
Устали слышать нытье друга о том, что у него все "тормозит" и решили по доброте душевной купить ему новую видеокарту? Остановитесь, пока не поздно! Хуже этого подарка будет лишь сразу сбросить его с девятого этажа (чтоб не мучился). Комплектующие для компьютера — кошмарные подарки, потому что компьютер все же несколько сложнее конструктора Lego вашего племянника. Ведь появление одного нового "агрегата" может спровоцировать замену вообще всего — и за большие деньги. Подарить другу лишь новую "видюху" для его "старого гроба", как он ласково кличет свою устаревшую лет на пять машинку, это все равно, что преподнести ему в подарок ключи от "долгожданной машины "Лексус", не покупая при этом само авто. Невероятно жестоко. Сберегите идею до 1 апреля.
"Да что тогда дарить!", — можете воскликнуть вы. Что ж, мы ответим — IT-подарки давно перестали быть чем-то особенным и ничем от "обычных" подарков на самом деле не отличаются. Поэтому дарите их с любовью и только в том случае, если разбираетесь в теме или точно-точно-точно знаете, чего хочет одариваемый. Лучше подарите то, от чего бы сами не отказались или любой другой подарок от души и от чистого сердца. Да, это универсальный совет, а другого у нас нет.
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