Как быстро очистить вытяжку от жира и копоти

Дата публикации: Сегодня, 15:26

Если вы еще ни разу не пытались почистить фильтры, которые установлены на кухонной вытяжке, это не очень хорошо. Ведь вытяжка нужна для того, чтобы вытягивать и собирать копоть и грязь, а что же она сможет сделать, когда сама уже слишком грязная.

Со временем фильтры кухонной вытяжки становятся настолько загрязненными, что уже не могут справляться со своей первоначальной функцией. Их очистка совершенно не сложное занятие, которое необходимо периодически делать, ну хотя бы несколько раз в год, пишет Домашний Очаг.

На самом деле некоторые фильтры можно мыть и в посудомоечной машине, но иногда они такие грязные, что машина не справляется, и тогда на помощь приходят старые и давно проверенные способы.

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Очень большая кастрюля с кипящей водой (сначала проверьте, влезает ли в кастрюльку фильтр). Может оказаться, что нет.

Пищевая сода

Лимонная кислота

Средство для мытья посуды

Щеточка или старая зубная щетка

Бумажные полотенца или обычное кухонное полотенце

ЧТО ДЕЛАТЬ

Снимите фильтры с вытяжки, чаще всего они просто вынимаются, если надавить на ручку.

Если есть кастрюля или ведро, наполните его водой и доведите до кипения. Если нет, можно сделать тоже самое, заполнив кухонную мойку кипятком.

Чем горячее вода, тем эффективнее результат

Добавьте в кипящую воду около 100 г пищевой соды и щепотку лимонной кислоты.

Погрузите жирные фильтры в воду и замочите, убавив огонь до минимума, если вы решили кипятить фильтры на плите.

Если все это вы замочили в раковине, подождите примерно 10 минут.

Затем берите щеточку или зубную щетку и начинайте оттирать, жир должен легко отчищаться.

Смыли основной жир щеткой, пройдитесь посудной губкой и средством для мытья посуды.

Высушите фильтры, положив их на бумажное полотенце. А после этого поставьте на место.