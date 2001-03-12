Овен (21.03 - 20.04) У типичных Овнов может невероятно усилиться интуиция. В какие-то мгновения вы будете ловить себя на том, что способны прочитывать мысли других людей и предвидеть наперед некоторые события. Это поможет вам благополучно избежать неприятностей, которые могут затронуть людей рядом с вами. Например, вы можете стать свидетелем автомобильной аварии, в которой могут пострадать другие люди, но вы сами останетесь целы и невредимы.

Телец (21.04 - 21.05) У типичных Тельцов на этой неделе могут кардинально улучшиться партнерские отношения. В супружеском союзе вы можете почувствовать, что партнер проявит готовность брать на себя больше ответственности и станет более активно решать ваши общие вопросы. Это значительно облегчит вам жизнь, поскольку снимет с вас много обязанностей и освободит вам время. Немаловажной станет поддержка дружеского окружения.

Близнецы (21.05 - 21.06) У Близнецов будут прекрасное самочувствие и отличная работоспособность. При необходимости вы будете в состоянии переделать огромный объем работы и не почувствуете усталости. Ваши деловые качества будут достойны самых высоких похвал. Велики шансы на карьерное продвижение – начальство заметит и положительно оценит ваши успехи в работе. Это хорошее время для проведения медицинского обследования.

Рак (22.06 - 22.07) У влюбленных Раков эта неделя складывается вполне счастливо. Есть много событий, которые будут радовать вас. Возможны любовные признания, приятные сюрпризы, подарки. Если есть финансовая возможность отправиться в увеселительное путешествие, то самое время это сделать. Одиноким Ракам лучше отправляться в страны, где вечное лето, море и пальмы. Там вы прекрасно повеселитесь, и наверняка не обойдется без волнующего курортного романа.

Лев (23.07 - 23.08) Львам в эту неделю рекомендуется полностью переключиться на семейные дела и заботы. Это как раз то направление деятельности, где вы будете наиболее успешными. Кроме элементарной генеральной уборки в доме к празднику вы сможете успеть многое поменять, сделав условия жизни более комфортными. Также это хорошее время для завершения ранее начатых, но, по каким-то причинам, не законченных дел.

Дева (24.08 - 23.09) У Дев эта неделя может пройти в бурных контактах с самыми разными людьми. Расширится круг ваших знакомств, в поле вашего зрения могут появиться новые люди, с которыми вы вполне поладите. Интересно отметить, что чем большую активность вы лично разовьете, тем больше новых людей появится в вашем окружении. И это не случайно. Дело в том, что вы многие вопросы будете вынуждены решать с помощью других людей, и вам необходимо будет находить именно тех людей, которые могли бы вам помочь.

Весы (24.09 - 23.10) У типичных Весов неделя пройдет необычайно продуктивно. Во-первых, вы сможете преуспеть в делах и существенно повысить свои доходы. Финансовое благополучие является важным позитивным фактором, положительно влияющим на хорошее настроение. Уровень работоспособности и физической силы будет столь велик, что вы сможете выдерживать в течение длительного времени большие нагрузки, не чувствуя усталости.

Скорпион (24.10 - 22.11) Скорпионы на этой неделе будут весьма деятельными и инициативными. Чтобы быть по-настоящему продуктивными, вам требуется личная свобода. Вы должны осознавать, что способны на многое, если вас никто не станет ограничивать, и никто не может вам диктовать свою волю. Для такой степени свободы у вас будут достаточно мощные пробивные способности. При сильном желании чего-то добиться никто не сможет вам воспрепятствовать.

Стрелец (23.11 - 21.12) Погружение в глубины своего внутреннего мира способно укрепить и настроить вас на гармоничную волну. Ваша сила сейчас может придти через внутреннее преображение и совершенствование. Умейте довольствоваться малым и вести себя скромно во внешнем суетном мире.

Козерог (22.12 - 20.01) Успех деятельности Козерогов на этой неделе может быть неразрывно связан с укреплением и развитием дружеских контактов. Чем больше у вас друзей и чем активнее вы с ними общаетесь, тем больше ваша способность в достижении поставленных целей. Конечно никто не отменяет личной инициативы. Но без деятельной дружеской поддержки вам будет трудно добиться чего-то существенного.

Водолей (21.01 - 20.02) Звезды в эту неделю могут наделить Водолеев большими амбициями, которые, однако, могут оказаться вполне оправданными. Дело в том, что в эти дни у вас возрастает вероятность карьерного взлета. Это может быть продвижение по служебной лестнице в рамках той бизнес-структуры, в которой вы работаете, либо вы можете найти себе новую перспективную работу. В любом случае может реализоваться тенденция к росту профессионального статуса.