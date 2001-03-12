ГороскопЗвезды говорят
Дата публикации: Сегодня, 13:55 Просмотрено: 12920
Гороскоп на неделю 29.12-3.01
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Овен (21.03 - 20.04)
У типичных Овнов может невероятно усилиться интуиция. В какие-то мгновения вы будете ловить себя на том, что способны прочитывать мысли других людей и предвидеть наперед некоторые события. Это поможет вам благополучно избежать неприятностей, которые могут затронуть людей рядом с вами. Например, вы можете стать свидетелем автомобильной аварии, в которой могут пострадать другие люди, но вы сами останетесь целы и невредимы.
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Телец (21.04 - 21.05)
У типичных Тельцов на этой неделе могут кардинально улучшиться партнерские отношения. В супружеском союзе вы можете почувствовать, что партнер проявит готовность брать на себя больше ответственности и станет более активно решать ваши общие вопросы. Это значительно облегчит вам жизнь, поскольку снимет с вас много обязанностей и освободит вам время. Немаловажной станет поддержка дружеского окружения.
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Близнецы (21.05 - 21.06)
У Близнецов будут прекрасное самочувствие и отличная работоспособность. При необходимости вы будете в состоянии переделать огромный объем работы и не почувствуете усталости. Ваши деловые качества будут достойны самых высоких похвал. Велики шансы на карьерное продвижение – начальство заметит и положительно оценит ваши успехи в работе. Это хорошее время для проведения медицинского обследования.
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Рак (22.06 - 22.07)
У влюбленных Раков эта неделя складывается вполне счастливо. Есть много событий, которые будут радовать вас. Возможны любовные признания, приятные сюрпризы, подарки. Если есть финансовая возможность отправиться в увеселительное путешествие, то самое время это сделать. Одиноким Ракам лучше отправляться в страны, где вечное лето, море и пальмы. Там вы прекрасно повеселитесь, и наверняка не обойдется без волнующего курортного романа.
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Лев (23.07 - 23.08)
Львам в эту неделю рекомендуется полностью переключиться на семейные дела и заботы. Это как раз то направление деятельности, где вы будете наиболее успешными. Кроме элементарной генеральной уборки в доме к празднику вы сможете успеть многое поменять, сделав условия жизни более комфортными. Также это хорошее время для завершения ранее начатых, но, по каким-то причинам, не законченных дел.
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Дева (24.08 - 23.09)
У Дев эта неделя может пройти в бурных контактах с самыми разными людьми. Расширится круг ваших знакомств, в поле вашего зрения могут появиться новые люди, с которыми вы вполне поладите. Интересно отметить, что чем большую активность вы лично разовьете, тем больше новых людей появится в вашем окружении. И это не случайно. Дело в том, что вы многие вопросы будете вынуждены решать с помощью других людей, и вам необходимо будет находить именно тех людей, которые могли бы вам помочь.
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Весы (24.09 - 23.10)
У типичных Весов неделя пройдет необычайно продуктивно. Во-первых, вы сможете преуспеть в делах и существенно повысить свои доходы. Финансовое благополучие является важным позитивным фактором, положительно влияющим на хорошее настроение. Уровень работоспособности и физической силы будет столь велик, что вы сможете выдерживать в течение длительного времени большие нагрузки, не чувствуя усталости.
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Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут весьма деятельными и инициативными. Чтобы быть по-настоящему продуктивными, вам требуется личная свобода. Вы должны осознавать, что способны на многое, если вас никто не станет ограничивать, и никто не может вам диктовать свою волю. Для такой степени свободы у вас будут достаточно мощные пробивные способности. При сильном желании чего-то добиться никто не сможет вам воспрепятствовать.
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Стрелец (23.11 - 21.12)
Погружение в глубины своего внутреннего мира способно укрепить и настроить вас на гармоничную волну. Ваша сила сейчас может придти через внутреннее преображение и совершенствование. Умейте довольствоваться малым и вести себя скромно во внешнем суетном мире.
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Козерог (22.12 - 20.01)
Успех деятельности Козерогов на этой неделе может быть неразрывно связан с укреплением и развитием дружеских контактов. Чем больше у вас друзей и чем активнее вы с ними общаетесь, тем больше ваша способность в достижении поставленных целей. Конечно никто не отменяет личной инициативы. Но без деятельной дружеской поддержки вам будет трудно добиться чего-то существенного.
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Водолей (21.01 - 20.02)
Звезды в эту неделю могут наделить Водолеев большими амбициями, которые, однако, могут оказаться вполне оправданными. Дело в том, что в эти дни у вас возрастает вероятность карьерного взлета. Это может быть продвижение по служебной лестнице в рамках той бизнес-структуры, в которой вы работаете, либо вы можете найти себе новую перспективную работу. В любом случае может реализоваться тенденция к росту профессионального статуса.
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Рыбы (21.02 - 20.03)
Типичные Рыбы на этой неделе могут почувствовать сильную тягу к знаниям. Если вы учитесь в вузе или колледже, то можете существенно продвинуться вперед в учебе, заполнив существующие доселе пробелы в знаниях. Также это идеальное время для начала нового цикла обучения любой интересующей вас дисциплине, в том числе и за счет самостоятельных занятий по книгам, обучающим аудио и видео материалам. В карьере и личной жизни без изменений.