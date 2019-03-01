Дата публикации: Вчера, 16:12 Просмотрено: 107

Туристы из Новой Зеландии, забронировавшие в Ирландии жилье через приложение Airbnb, нашли в дымовой сигнализации скрытую камеру.

Туристы сняли квартиру и увидели себя на записи скрытой камеры. Scanpix, SWNS

В начале марта Эндрю Баркер (Andrew Barker) отправился с женой и детьми отдыхать в ирландский город Корк. Тогда он заметил на потолке съемной квартиры подозрительный девайс и установил с ним соединение. “На экране телефона началась прямая трансляция. Мы увидели самих себя”, — рассказывает его супруга Нэли (Nealie Barker).

Постояльцы связались с арендодателем и сообщили о произошедшем. “Неизвестно, шла ли запись. Мы также не знаем, записывала ли камера звук. Хозяин отказался отвечать на наши вопросы”, — объяснила туристка. Однако чуть позже мужчина перезвонил и признался, что установил одну скрытую камеру ради безопасности.

Представители Airbnb заявили, что проведут независимое расследование. После этого семья получила электронное письмо, в котором сотрудники отказались признавать свои действия незаконными. В результате компания все же извинилась перед отдыхающими и возместила им полную стоимость проживания.

Это уже не первый случай обнаружения скрытых устройств. Так, в сентябре 2018 года туристы из Шотландии нашли скрытые камеры в квартире, которую они сняли на время отпуска в Торонто при помощи приложения Airbnb. Путешественники обнаружили камеру в электронных часах, которые лежали на столе.